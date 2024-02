Pearl Jam nos da un vistazo a 'Dark Matter', su nuevo disco, con su primer sencillo

Pearl Jam ha sorprendido a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo material discográfico, pues fue en 2020 la última vez que escuchamos una nueva canción por parte del artista. Ahora, la banda no solo da la noticia sobre la llegada de una nueva canción, sino de un disco entero llamado Dark Matter.

Se trata del doceavo album de Pearl Jam, el cual inició su camino musical en Seattle en el año 1990, con integrantes de las bandas Mother Love Bone y Temple of the Dog. Junto a Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden están considerados como una de las bandas más grandes e influyentes de toda la escena del movimiento grunge, el cual consiste en un sonido al estilo garage.

El guitarrista principal de la agrupación, Mike McCready, aseguró en varias entrevistas que han estado componiendo todo este tiempo; sin embargo, tomó de sorpresa a más de uno de los integrantes la aparición de un nuevo disco con 11 canciones nuevas, el cual en teoría tendrá un sonido más pesado que el de sus anteriores materiales, lo cual es una grata sorpresa para los fanáticos de antaño de la banda.

¿Cuándo se estrena "Dark Matter" de Pearl Jam?

Las leyendas del grunge, Pearl Jam, confirmaron que el nuevo material de la agrupación estará disponible a partir del próximo 19 de abril en las diversas plataformas de streaming. Cabe destacar que el disco ya se puede preordenar.

También queda pendiente si junto con este lanzamiento, la banda podría realizar una gira donde lleguen a México a mediados o finales de año, pues si bien se ha anunciado el tour mundial, hasta el momento no se ha tomado en cuenta al territorio latinoaméricano; sin embargo, el público detaca que los boletos son bastante costosos en esta ocasión.

Esta es la nueva canción de Pearl Jam

Tracklist de "Dark Matter"