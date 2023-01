Pedro Sola se queja porque no le pagaron su pensión y lo critican: "Era día festivo"

El conductor Pedro Sola publicó un mensaje en el que se quejó porque no le habían pagado su pensión.

A través de Twitter, el tío Pedrito publicó un texto en el que señaló que fue a revisar si ya tenía el depósito de su pensión y que se llevó la sorpresa de que aún no tenía el pago.

“Las pensiones de jubilados del ISSSTE como yo, les depositan la raquítica pensión los días 1 de cada mes, hoy fui al cajero y nada de depósito, hay ancianos que viven al día y no hay derecho a que les hagan esto. Espero y confío en que mañana ocurra”, escribió el conductor de Ventaneando.

La publicación de Pedro Sola causó polémica en redes, ya que los usuarios le pidieron que no se quejara y le pidieron que revisara el calendario en el que se dieron a conocer las fechas de pago de todo el año.

Las pensiones de jubilados del ISSSTE como yo, les depositan la raquítica pensión los días 1 de cada mes, hoy fui al cajero y nada de depósito, hay ancianos que viven al día y no hay derecho a que les hagan esto. Espero y confío en que mañana ocurra. — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 2, 2023

“Deja de quejarte, infórmate primero. Pero le dedicas más tiempo al morbo de vidas ajenas”, “Si hubieras leído o consultado el calendario sabrías cuando van a depositar”, escribieron los usuarios.

te puede interesar Pedro Sola se burla de la salida de William Valdés de Venga la Alegría (FOTO)

Por otra parte, hubo usuarios que le reclamaron a Pedro Sola que se queje de la pensión, pues le dijeron que seguramente con el sueldo que tiene en TV Azteca no necesita el pago de la pensión.

"Tu no la necesitas", “Además no chilles. TV Azteca te paga muy bien. Deja de estar de chismoso”, “Y tu para que la cobras? Que no te alcanza”, “Siempre se tardan al principio de año, porque están empezando a ejercer el nuevo presupuesto, no te hagas, siempre ha sido así”, “Tu ganas muy bien , no se de qué te quejas”, “Tanto dinero que tienes y te quejas, nosotros sabemos cuidar esa raquítica pensión”, fueron algunos de los comentarios. .