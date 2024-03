¿Qué es el péndulo humano, la tendencia de TikTok? ¿Es peligroso?

El péndulo humano es el nuevo reto viral de TikTok, en el que a través de una conexión con tu yo superior y así puedes hacer preguntas para saber sobre el futuro en tu vida.

¿Cómo se hace el péndulo humano?

El péndulo humano se hace colocándote en lugar despejado de tu casa, ahí te paras de manera recta.

Luego colocas tus dos manos al frente, como si fueras a abrazar algo.

Después pronuncias las siguientes palabras: “Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y detrás de mi cabeza me protejo”. Cuando pronuncies lo de “detrás de mi cabeza me protejo”, tienes que pasar tu mano por detrás de por la nuca.

Luego tienes que preguntar: ¿Cuál es mi si? E inmediatamente tu cuerpo se comenzará a balancear, cual péndulo, hacia adelante o hacia atrás y donde te detengas esa es la posición de sí.

Enseguida pregunta, ¿cuál es mi no? Y nuevamente tu cuerpo se balanceará como péndulo hasta detenerse en una posición que sea el No.

Ahora puedes empezar a preguntar cosas, cuya respuesta sea sí o no como: ¿Mi novio me es infiel?, ¿Me voy a casar con mi pareja?, ¿Ya conocí al amor de mi vida?, ¿Voy a pasar un examen?, entre otras cosas que se te ocurran.

¿El péndulo humano es peligroso y abre portales malignos?

De acuerdo con tiktokers que se dedican al esoterismo, hacer el péndulo humano no es malo, no abre portales malignos ni tampoco atrae a los demonios, ya que lo que mueve al cuerpo es su propia energía. Según las usuarias, este juego no invoca a algún ser o espíritu de otro mundo, por lo que afirman que no causa daño.

Aseguran que en caso de sentirse un poco desprotegidos, lo que se tiene que hacer para cerrar el péndulo humano es volver a pasar la mano hacia atrás, como al inicio del juego, y agradecer por las respuestas obtenidas.