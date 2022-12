Bad Bunny: flow… y caos por boletos clonados

Una fiesta con mucho perreo, caos y denuncias de boletos clonados marcaron el primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca.

El show comenzó a las 22:00 horas con los ánimos a tope. Las pantallas se encendieron y se comenzó a ver un paisaje de playa . Fue en ese momento que apareció el Conejo Malo.

La primera canción que interpretó fue “Moscow Mule”: “México quiere perreo, necesita perreo”, dijo Benito en parte de esta canción. Se escucharon “Me porto bonito”, “Un ratito”, “Efecto”, “Party”, “Tarot” y “La corriente”.

“Buenas noches México, sé que estaban esperando esta noche, sólo quiero que disfruten, que perreen, que bailen, que hagan lo que quieran. Esta noche quiero un put... party”, expresó.

Bad Bunny en su primer fecha en el Estadio Azteca. Foto: Jesús Contreras

“México, ¿están prendidos sí o no?, yo sé que sí, los patrones aquí son ustedes, ¿quién quiere un perreo la noche entera? Voy a poner a prueba la energía de ustedes. Quiero escuchar y sentir a México”, señaló antes de interpretar su gran éxito “Neverita”.

Una de las más cantadas fue “Te boté” y después de ésta hizo un guiño al Divo de Juárez, Juan Gabriel: las luces del escenario se tiñeron de azul y se escuchó la pista del tema “Querida”, que en todo el estadio se entonó.

Otro de los momentos que más emocionaron fue con “Si veo a tu mamá”, que incluyó pirotecnia y en la que el recinto se pintó de colores con las pulseras de los fans. Con “Una vez” lo acompañó Mora. Además, contó con la participación de Sech, con quien interpretó “Volando” y “Otro trago”.

Bad Bunny en su primer fecha en el Estadio Azteca. Foto: Jesús Contreras

La fiesta estaba a tope y aún era la primera hora de concierto aún faltaban temas como “Yo perreo sola”, “ Safaera” y “Tití me preguntó”, entre otras.

Se quedan con las ganas

Aunque dentro del Estadio Azteca se vivía una gran fiesta, no todo fue diversión: horas antes hubo caos para ingresar y cientos de fans no entraron porque presuntamente sus boletos fueron clonados o eran falsos.

Al grito de “queremos solución” y “corrupción, corrupción” protestaron y se atrincheraron en la puerta principal, por lo que el Estadio Azteca cerró los accesos y extremó medidas de seguridad, tal como lo señaló en un comunicado, donde además exhortó a los afectados a interponer quejas ante Ticketmaster.

Bad Bunny en su primer fecha en el Estadio Azteca. Foto: Jesús Contreras

En entrevista con La Razón, un joven que llegó desde la 5:00 am compartió que su boleto fue rechazado, pese a haberlo comprado en Ticketmaster.

Un poblano contó que, pese a que su amigo y él compraron su boleto el mismo día, el suyo resultó clonado y no pudo pasar. “Nos dicen que no pueden resolver porque no son TicketMaster. Tengo todo, la orden de compra, la tarjeta. Lo adquirí en la preventa previa que hubo”, dijo.

Los afectados se atrincheraron en la puerta principal del Azteca, lo cual generó caos en los alrededores. Incluso antes del inicio del show algunos intentaron dar portazo en el Coloso de Santa Úrsula.