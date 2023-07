Peso Pluma hace historia y romper récords con el disco Génesis

Con apenas tres semanas del lanzamiento del álbum Génesis, el intérprete mexicano Peso Pluma está haciendo historia y rompiendo récords: en el Top 50 de México de Spotify, nueve de los temas de ese disco ocupan una posición; está en el tercer puesto del Billboard 200 superando a artistas como la estadounidense Taylor Swift y es el único vocalista de tierra azteca y latino en estar en los primeros 10 lugares; en el Billboard Hot 100 se apoderó de nueve lugares y es el primer cantante de nuestro país en ocupar la mitad de la lista de Hot Latin Song de la revista estadounidense, destronando a Bad Bunny.

“Peso Pluma logró ciertos hitos esta semana en los charts (con fecha del 8 de julio), comenzando con su tercer álbum de estudio Génesis, que le otorga el primer No. 1 en cualquier lista de álbumes de Billboard”, destacó recientemente el medio internacional.

Billboard resaltó que el material discográfico del vocalista de corridos tumbados y bélicos ha acumulado 101.8 millones de streams, por lo que se prevé que se convierta en el álbum de regional mexicano más escuchado.

“Génesis pasa a ser el cuarto álbum regional mexicano en liderar la lista Top Latin Albums después de Hecho en México de Alejandro Fernández (29 de febrero de 2020) y dos álbumes de Eslabón Armado: Vibras de Noche (agosto de 2020) y Desvelado (mayo de 2023)”, añadió la publicación.

Desde que el vocalista originario de Guadalajara, Jalisco, lanzó el fonograma comenzó a posicionarse en los rankings mundiales, al siguiente día de estar disponible, el material se convirtió en el álbum de música mexicana con más streams en un solo día a nivel mundial en Spotify.

Génesis lo ha llevado a posicionarse en el tercer lugar del Billboard 200, sólo por detrás del álbum One Thing At A Time (primera posición), de Morgan Wallen; y Business Is Business (segunda), de Young Thug; y delante de Midnights (cuarto puesto), de Taylor Swift y A Gift & A Curse (quinto lugar), de Gunna.

En esa lista solamente tres latinos ocupan un puesto: Peso Pluma, Karol G y Eslabón Perdido. Mientras que en el Billboard Global 200, 10 de los temas de Génesis ocupan una posición, siendo “Lady Gaga”, la canción mejor colocada, al estar en el lugar 14.

El más reciente disco de Hassan Emilio Kabande Laija, de 24 años de edad, tiene la particularidad de que lo lanzó con su propia disquera Double P Records, con la cual busca impulsar a jóvenes talentos en el mundo. Con este sello ya firmó a los artistas Jasiel Nuñez, Tito Laija y Raúl Vega.

En el álbum, el vocalista hace colaboraciones con intérpretes destacados de la actualidad como Natanael Cano, Junior H, Darey Castro, Edgardo Núñez, Eladio Carrión y Grupo Frontera. Entre los temas se encuentran “Rosa pastel”, “Rubicón”, “Lady Gaga” y “Lagunas”, por mencionar algunos.

De Génesis ha dicho que es un disco “para bailar, llorar y cantar”. Además ha afirmado que para él es el inicio de una nueva era.

“Es sólo el comienzo de esta nueva era, no sólo en la industria de la música para nosotros como grupo, como banda, sino para toda la industria, para toda la industria mexicana. Todo el disco es fuego”, dijo en una entrevista que difundió Apple Music.

Peso Pluma en su corta carrera ha logrado que la “Doble P” se escuche en todo el mundo, en junio el artista alcanzó los 1.2 billones de reproducciones en Spotify, lo cual lo llevó a ocupar el tercer puesto, sólo por detrás de Taylor Swift (2.4 billones) y Bad Bunny (1.4 billones).

Ocupa el sexto lugar en la lista de Billboard Artist 100, es el único latino y mexicano en los 10 primeros puestos. En ese conteo otros connacionales son Fuerza Regida, en la posición 31; Grupo Frontera, en la 56 y Junior H, en la 61. Mientras que de América Latina figura Bad Bunny, en el puesto 24.