Peso Pluma: le hacen brujería al cantante en un panteón con macabras intensiones

Peso Pluma está en el mejor momento de su carrera, pero todo apunta a que hay personas que no lo quieren ver brillar, por lo que decidieron afectarlo por la vía mística y le hicieron brujería al cantante en un panteón.

Fue el youtuber Ramón Beltrán León, mejor conocido como “El payaso de la Toledo”, quien encontró los trabajos de brujería que le hicieron a Hassan Emilio Kabande Laija en un tétrico y mal cuidado panteón, del cual se desconoce hasta la fecha su ubicación geográfica.

Peso Pluma Especial

En el video de 15 minutos se ve al Payaso de la Toledo y su equipo caminar entre las tumbas del panteón, hasta que llegan a una zona abandonada, en ruinas y que desprendía un olor a descomposición.

El Payaso de la Toledo se acerca a los escombros de tumba y saca unas bolsas, es ahí cuando se da cuenta de que está repleto de trabajos de brujería y que el hedor a podrido emana de un cuerno de animal.

El youtuber sigue viendo los trabajitos hasta que encuentra uno con la foto de Peso Pluma junto a unos muñecos de cera roja que simulaban una pareja besándose, tierra de panteón y una carta.

Por si fuera poco, el paquete esotérico también tenía una foto de la influencer Odalys Velasco quien fue novia de la Doble P.

Peso Pluma. Especial

La carta tenía símbolos y un conjuro en el que se explicaba por qué atravesaba los muñecos con alfileres, dando a entender que se trataba de un amarre con el que la victimaria pretendía que Peso Pluma se enamorara de ella. Además, en caso de que tal embrujo no funcionara, la victimaria maldijo al cantante, si es que su corazón no se hacía suyo.

“Así como atravieso el alfiler a la mitad del corazón, así estarás de lleno de amor por mí y si no es así, serás maldecido y tu triunfo se acabará y tendrás una ruina total porque Luzbel me acompaña y Luzbel de dañará y tu dinero no rendirá”, se lee en la carta encontrada

Además, en otro trabajo también estaba la foto de Peso Pluma junto a otra carta con la que pretendía amarrarlo, además de dañar su voz.