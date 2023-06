Peso Pluma: ¿Cuánto cuesta su nueva dentadura de diamantes?

Peso Pluma será millonario, pero tiene un gusto horrible, pues acaba de adquirir una dentadura postiza con diamantes, la cual ha despertado dos incógnitas entre los fans: cuánto cuesta y por qué algo así de feo.

Esto ocurre poquito después de que se surgió el rumor de que le habían robado a Peso Pluma su cadena de Spider-Man de diamantes, la cual nunca desapareció y es igual de fea que sus dientes nuevos.

Peso Pluma y sus dientes. Especial

Peso Pluma decidió hacerse unos grills, término fifí para la dentadura postiza que usan los raperos, los cuales brillan por sus diamantes blancos con corazones rojos.

El Doble P acudió a la firma Braggao, una joyería especializada en personalizar dentaduras lujosas, que se ubica en Guadalajara, su mero pueblo belicón.

Fue la misma joyería la que presumió cómo Hassan Emilio Kobande Laija asistió a sus instalaciones para tunera su sonrisa, además de que mostró el proceso de creación de la dentadura.

¿Cuánto le costó a Peso Pluma su dentadura de diamantes?

Por si fuera poco, el portal Hyper Beast Latam el que reveló cuánto le costó a Peso Pluma su dentadura de diamantes, la cual no fue nada barata.

Por su nuevo accesorio belicón brillante, Peso Pluma tuvo que pagar 58 mil dólares, lo que es aproximadamente 1 millón de pesos mexicanos.

Y es que la dentadura de Hassan Emilio está hecha con oro blanco de 10 quilates, tiene diamantes de 7 quilates en corte brillante y esmaltados en forma de corazones rojos.

Como era de esperarse, los fans de Peso Pluma opinaron respecto a los dientes tuneados del cantante, y todos estuvieron de acuerdo en que el dinero no le da gusto a la gente.

“No cabe duda que el dinero no da la clase”, “Como hacen ricos a gente tan gata y corriente”, “Un naco más que se suma a los mediocres que no cantan, ¡pero a la gente que los sigue les gusta la basura”, “Va de mal en peor ahora hasta los dientes de fierro y los shorts de el chavo del ocho” y “Más gato no se puede, claramente el dinero no da la clase”, le dijeron los envidiosos.