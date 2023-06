Está enfermo

Hija de Alejandro Marcovich revela que el ex Caifanes la violentó: 'me empujó hacia la ventana' Béla, la hija de Alejandro Marcovich, reveló cómo el ex guitarrista de Caifanes la violentó a ella y a su mamá; “me empezó a jalonear y me empujó hacia la ventana”, contó