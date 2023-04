Peso Pluma: ¿Cuándo y dónde ver gratis la entrevista del cantante con Jimmy Fallon?

El cantante de corridos tumbados y bélicos, Peso Pluma sigue cosechando éxitos y ahora será entrevistado por uno de los conductores más famosos de la televisión estadounidense: Jimmy Fallon.

El programa The Tonight Show anunció la lista de artistas que tendrá de invitados en lo que resta de la semana y Peso Pluma está entre ellos.

¿Cuándo sale Peso Pluma en el programa de Jimmy Fallon?

Peso Pluma se presentará en el programa de Jimmy Fallon este viernes 28 de abril a las 21:35 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver la entrevista de Peso Pluma con Jimmy Fallon?

La entrevista de Peso Pluma con Jimmy Fallon se podrá ver en México a través del canal Sky one, a través del servicio de televisión de paga.

Sin embargo, si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, en las redes sociales de The Tonight Show publican el programa, después de que éste haya salido en televisión.

Otros artistas que estarán en el show son: Romeo Santos estará hoy; Black Thought & El Michels Affair ft. KIRBY estarán el miércoles; y la banda de rock The National se presentará el jueves.