Hacen piñata de Karely Ruiz con su atuendo rojo que usó en el VIDEO con su fan

Karely Ruiz sigue causando polémica por su video íntimo que grabó con un fan y las reacciones continúan y es que la famosa Piñatería Ramírez lo volvió a hacer y sacó una piñata de la modelo de OnlyFans con el atuendo que uso en el video que se filtró con el fan.

La figura de Karely Ruiz aparece con la lencería roja que usó en el video y también tiene sus tatuajes más conocidos, además la piñata de la influencer aparece sin nada de ropa abajo para hacer referencia a que la modelo tuvo un encuentro íntimo con el fan que se tatuó su cara en el brazo.

Piñata de Karely Ruiz Foto: Piñatería Ramírez

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios de Internet reaccionaron a esta creación, señalaron que la Piñatería Ramírez también debería de hacer la piñata del fan que participó en el video filtrado.

“Era dar risa no antojar”, “No más de ver la piñata me salió una ETS”, “¿Ya viene con su sidral?”, “Es una falta de respeto compartir las fotos de la piñata y no el link del video”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Karely Ruiz Foto: FB Karely Ruiz

Los videos más polémicos de Karely Ruiz

Los usuarios de Internet han reaccionado con diversos memes al video filtrado de Karely Ruiz en los que critican a la modelo de OnlyFans por no haber usado protección para estar con el fan.

Por otra parte, esta no es la primera vez que la influencer está en polémica por sus videos íntimos, uno de los que causó más controversia fue el que grabó con Santa Fe Klan, ya que a la gente no le gustó esta dupla en la intimidad, por lo que la modelo y el rapero fueron blanco de críticas.

Asimismo, también se filtró un video en el que ella sale con otra mujer, el cual no recibió tantas críticas, pero sí causó revuelo.