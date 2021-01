Plagio, un thriller psicológico que retrata dilemas de un transplante de cerebro

Realizar un trasplante de cerebro es una hazaña que el ser humano no ha podido alcanzar y que hasta ahora genera controversia entre los científicos; sin embargo, en la ficción es una temática constante y ejemplo de ello es la más reciente serie mexicana Plagio, un thriller psicológico, que muestra la lucha que emprende un médico cirujano por lograr esta cirugía y así salvar a su hija, quien corre el riesgo de morir.

El actor Fabián Corres, protagonista de la producción, se pone en la piel del neurocirujano Víctor Carpio, quien confronta sus valores en el camino por curar la extraña enfermedad de su hija Carla (Abril Sanz), hecho que lo llevará a realizar el primer trasplante de cerebro.

“Cuando encuentras al personaje lo hallas dañado por la pérdida de su esposa y la enfermedad de su hija, quien es probable que fallezca. Hasta ese momento, los experimentos los había hecho con animales, ahí surge el antagonismo, el personaje comienza a trastornarse. Le ofrecen una gran cantidad de dinero para que haga el trasplante, pero no sabe lo que hay detrás, al realizar esta operación no sabe que se está perdiendo a sí mismo”, detalló Fabián Corres, en entrevista telefónica con La Razón.

Para dar vida al médico Víctor Carpio, el histrión de Blanco de verano se adentró al mundo de la medicina con el neurocirujano Fernando Agustín, a quien vio trabajar en quirófano, además de leer las investigaciones que ha hecho relacionadas con el cerebro.

Sé que no podría ser médico, el universo que ellos crean es algo fuera de palabra. El neurocirujano que me ayudó atiende a menores de Michoacán y Guerrero sin posibilidades económicas

Fabián Corres, Actor

“Consulté muchos libros de neurocirugía. Tuve acceso a los escritos del médico Fernando Agustín, a las investigaciones de Italia. Siempre me importó lo interno, los sucesos que debe tener alguien para efectuar este tipo de trabajo en México y también adentrarme en el ambiente de las cosas que ocurren en el país”, señaló.

Lejos de retratar los dilemas éticos que implica un trasplante de cerebro, se retrata cómo el neurocirujano Víctor Carpio tiene una lucha interna con sus propios valores y creencias, los cuales deja a un lado para mantener con vida a su hija.

“Creo que el camino más auténtico es el más humano, el de la pérdida, primero la de su mujer y después saber que su hija puede morir, por eso quiere lograr esta hazaña (el trasplante de cerebro).

“Lo moral es lo que se aborda más, la construcción de un individuo que día a día se va forjando, bajo su propia identidad y los conocimientos que tiene, versus la sensación de amor que siente por su hija, y cómo tiene que corromperse y llevar esos canales hasta las últimas instancias; es lo interesante del personaje, estas acciones lo van llevando a una pérdida de lo auténtico”, destacó.

Plagio, que recientemente se estrenó en Amazon Prime Video, es una serie de Antz Producciones, dirigida por José Luis Rivera, que apuesta por los jóvenes talentos para darles cabida en la industria audiovisual. Se trata de creadores de entre 20 y 30 años.

“Es indispensable darles oportunidad. En México estamos acostumbrados a ‘pagar piso’, así se le llama, no es que no tenga que ocurrir, pero sí tiene que ser distinto. En el cine hay poca oportunidad para que entren a la industria; en contraste, en Dinamarca o Noruega, a los 29 años están haciendo óperas primas”, indicó el histrión.

Debuta como realizador

El actor Fabián Corres actualmente trabaja en su primer filme como director, el cual relata la historia de un hombre que lo pierde todo y termina en situación de calle, un tema que siempre le ha interesado. Está en posproducción y prevé estrenarlo en el transcurso de este año.

“Trata de un tipo que perdió todo, su familia, sólo le queda su hijo mayor y en esta pérdida de conciencia y de realidad termina viviendo en situación de calle. Siempre me ha llamado la atención la gente en esta condición, he creído que hay algo ahí que tengo que descubrir. Creo que todos nos hemos preguntado ‘¿cómo una persona llegó a vivir así?’, cuando ves a una piensas ‘seguro fue un ingeniero, un químico’, es algo que me atormenta”, compartió.

El dato: La serie contó con el trabajo de profesionales salidos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), de la UNAM. Se buscó apostar por jóvenes talentos.