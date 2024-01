Así fue la relación de Aleska Génesis y Nicky Jam; ¿le brujería para que no la dejara?

La modelo Aleska Génesis, quien fue detenida este fin de semana por presuntamente robar relojes de lujo, tuvo una relación sentimental con el cantante de reguetón Nicky Jam.

Aleska Génesis y Nicky Jam apenas dudaron 7 meses juntos, los suficientes para que la modelo venezolana fuera exhibida por hacerle brujería al cantante de “Hasta el amanecer”.

Así fue la relación de Nicky Jam con Aleska Génesis

Todo sucedió en el 2021, cuando se confirmó que los dos famosos eran novios y es que a partir de ese momento empezaron a vivir su noviazgo al máximo, en las redes sociales aparecían en fotos juntos.

Se dejaban ver en imágenes muy cariñosos y también viviendo una vida de lujo, en donde los viajes y los regalos costosos no podían faltar, tan es así que Nicky Jam le regaló a Aleska Génesis un Lamborghini color rosa en Navidad.

Nicky Jam le regaló un Lamborghini a Aleska Génesis Foto: Especial

Sin embargo, fue hasta el 2022 cuando Nicky Jam confirmó que ya no era novio de la modelo venezolana, luego de que ambos eliminaran las fotos en las que salían juntos en redes sociales.

El cantante de “Travesuras” asistió a un evento en donde le preguntaron si estaba soltero a lo que el puertorriqueño respondió inmediatamente que sí.

Pero parece que Aleska Génesis no iba a dejar que esta relación terminara y en redes sociales se filtró un video en el que supuestamente estaba haciendo brujería para que el reguetonero volviera con ella.

Aleska Génesis le hizo brujería Nicky Jam

En Internet se empezaron a viralizar las imágenes de Aleska Génesis en un ritual de brujería, en el video que se difundió en redes se puede observar que la modelo está hablando con una supuesta bruja y le pide a la modelo que repita unas palabras para que Nicky Jam no la deje.

Aleska Génesis y Nicky Jam Foto: Especial

“Que Nick Rivera Camineros no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo; que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie sino para mí; que Nick Rivera Camineros solo piense en mí y en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”, se oye decir a una mujer, quien supuestamente, estaría haciendo el amarre.

"Nicky Jam", cantante puertorriqueño



Es tendencia por rumores de que su expareja, la modelo venezolana Aleska Génesis, le estaba haciendo brujería.



Según rumores, la bruja le dijo que debía ponerle 4 gotas de su orine en el desayuno todos los días.pic.twitter.com/ckEdFRKxlC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 7, 2022

Aleska Génesis aceptó que sí era ella la del video y qué sí hizo el ritual de brujería para volver con el reguetonero.

“Él estaba al tanto y consciente de lo que iba a suceder porque eso fue parte de unas amenazas. Caí en una trampa. Él estaba al tanto por eso es que lo tomó como un chiste. Me apoyó en esa situación. Mucha gente juzgó sin saber lo que había detrás de todo eso”, expresó la modelo venezolana.