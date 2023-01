Revelan que Poncho Herrera exigió 10 millones de dólares para volver a RBD y no se los dieron

Poncho Herrera causó polémica porque no se quiso unir a la gira de reencuentro de RBD, ahora sale a la luz una supuesta versión en la que señalan que el actor pidió 10 millones de dólares para volver al grupo.

En una entrevista para TVNotas, una persona cercana a RBD reveló que Poncho Herrera tomó una actitud difícil en la que expresó que no quería volver al grupo y que si lo hacía solo sería por dinero, por lo que exigió una cantidad millonaria.

“De entrada les dijo: ‘miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”, se lee en la publicación.

Asimismo, la revista informó que Poncho Herrera pidió ver los lugares que visitarían en la gira para saber si eran lugares que le convenían a él.

Les dijo: ‘además quiero que me enseñen las fechas y los lugares, porque no pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no Fuente de TVNotas

Asimismo, la revista señaló que según los otros integrantes de RBD le insistieron que esta gira era un gesto para despedirse de sus fans, pero al parecer Poncho Herrera ya no quiere saber nada de ellos.

“Sí, de hecho los demás le insistieron en que era una manera bonita de despedirse de sus fans, de la gente que los apoyó y que los hizo tan grandes y especiales, pero les contestó: ‘a mí los fans me valen ma$%&, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”, se lee en la revista.

Por otra parte, se reveló que si bien todos los integrantes de RBD hicieron peticiones, pero no como las de Poncho Herrera.

“Las mujeres del grupo pidieron viajar con su familia, quieren que sus hijos vean su trabajo, y a su vez que sus fans conozcan a su familia, pues los consideran parte de su historia”, señaló.