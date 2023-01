Poncho Herrera revela por qué no estará con RBD ¿peluseó a Anahí y los demás?

Poncho Herrera anunció que no va a estar en el reencuentro de RBD, motivo por el cual los fans de la banda retro no dudaron en atacarlo por presuntamente “pelusear” a sus ex compañeros.

Incluso Maite Perroni salió a defenderlo, asegurando que él es libre de hacer lo que quiera. Ante ello, Poncho Herrera rompió el silencio y reveló los motivos por los cuales no cantará con los RBD.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

"Voy a estar trabajando. Estoy feliz porque al final de cuentas mi pasado es el que me hace la persona que soy en este momento", pronunció el famoso a la prensa.

Poncho Herrera agregó que actualmente está enfocado en su carrera actoral y tiene varios compromisos laborales.

"Yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y estoy agradecido y seguiré agradecido. Simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra", agregó.

Finalmente, negó que su mensaje anterior de "Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa" fuera una burla a RBD.