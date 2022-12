El Burro Van Rankin ataca a Luis Miguel y afirma que "no sabe tener amigos" (VIDEO)

Jorge "el Burro" Van Rankin despotricó en contra de Luis Miguel y aseguró que ya no le importa mantener su amistad con el astro musical, pues dijo que el Sol tiene una pésima actitud.

Así lo dijo el Burro al programa “Hoy”, emisión a la que habló sobre su distanciamiento con Luis Miguel y narró que el famoso le habló un día para reclamarle, cosa por la que lo mandó por un tubo.

“Si me busca, con mucho gusto le contesto. Ni creo que le quite el sueño mi presencia”, lamentó Van Ranking.

El Burro narró que durante el estreno de la primera temporada “Luis Miguel: la serie” se reencontró con el cantante, pero que eso duro poco por la prepotencia del cantante.

“22 de años de peleados, nos volvió a juntar Miguel Alemán, yo dije ‘qué buena onda porque es un cuate que yo estimo y admiro’. Al año y medio volvió a ser la misma persona, me da mucha flojera eso. Una gente que no cambia y sigue, con las mismas cosas, pues créeme que no me quita el sueño en lo más mínimo”, sentenció.

“Me dice: ‘¿Puedes dejar de hablar con la prensa?’, y le dije: ‘¿De qué estás hablando? ¿Tú puedes contestarme, cabr**?’, pues como que le bajó”, dijo molesto el Burro.

“No es ni mi jefe ni nada, ni dependo de él. Para mí sí era realmente un amigo, pero él no sabe tener amigos, está a la defensiva, cree que todo mundo hablamos mal de él, cuando yo lo que hago es hablar bien de él siempre y nunca hablaré cosas que él y yo nos vamos a llevar a la tumba y él lo sabe”, finalizó.