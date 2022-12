Silvia Pinal está enojada con Luis Miguel y hasta una grosería le dijo; ¿qué le hizo? (VIDEO)

La primera actriz Silvia Pinal está enojada con Luis Miguel y así dejó ver su molestia que hasta una grosería le dijo al cantante.

Silvia Pinal no quiere a Luis Miguel

Silvia Pinal fue interrogada por la prensa sobre su opinión de la próxima gira de Luis Miguel a lo que la actriz no se contuvo y le dijo una grosería que fue muteada.

Enseguida Silvia Pinal mencionó que no le ha gustado como se ha portado Luis Miguel con ella y sus hijas, esto en referencia a la polémica que se armó con la serie de “El Sol”, en la que Stephanie Salas y Michelles Salas se pronunciaron en contra de las escenas sexuales del personaje que representaba a la hija del cantante en la producción de Netflix.

"No me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener mucho agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado muy bien", señaló Silvia Pinal.

Asimismo, Silvia Pinal comentó que su bisnieta Michelle Salas la busca cuando la tiene que buscar, además de que dejó en claro que tanto ella como Stephanie Salas siempre están disponibles para cuando Michelle llama o quiere alguna otra cosa.