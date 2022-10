Luis Miguel regresa a la música con gira y disco nuevo para 2023

Luis Miguel ya tiene listo su regreso a la música y a los escenarios, después de cuatro años, luego de su exitosa serie de Netflix.

La última vez que Luis Miguel se presentó ante el público fue en el 2018 en el Auditorio Nacional, por lo que su regreso a la música representa una gran noticia y emoción para sus fans.

El regreso de Luis Miguel fue confirmado por dos de sus grandes amigos: el empresario Carlos Bremer y el Burro Van Rankin.

Carlos Bremer, el empresario que ayudó a Luis Miguel a salir de sus deudas, tuvo un evento hace unos días en el que reveló que habló con el cantante durante cuatro horas y “El Sol” le confirmó que ya tiene lista su gira con más de 200 conciertos.

te puede interesar Captan a Luis Miguel en centro comercial y se ve increíble (FOTO)

“Ya tenía tres años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes. Estuve cuatro horas hablando con él, cuando estaba en España, y sólo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023 con todo”, contó el empresario.

Asimismo, Carlos Bremer recordó que ayudó a Luis Miguel a hacer un plan para salir de las deudas que tenía el cantante, además dijo que lo que se presentó en la serie no es ni el 40 por ciento, de lo que en realidad sufrió el intérprete de “La incondicional”.

Luis Miguel lanzará disco nuevo

Por otra parte, el Burro Van Rankin ofreció declaraciones a la prensa y confirmó que Luis Miguel ya tiene listo su nuevo disco.

Señaló que aunque sigue distanciado de “El Sol”, hace tres años él le presentó una canción de José Luis Roma que a Luis Miguel le gustó mucho, por lo que confía que el artista la haya grabado en su álbum.

“Sé que grabó un disco nuevo, va a regresar a los escenarios con un discazo espectacular con canciones inéditas. Yo le presenté una canción que lo volvió loco, no sé si la habrá grabado, una canción que se llama ‘Si no te hubiera conocido’ que me la dio José Luis Roma, no sé si la habrá grabado porque se volvió a enojar conmigo.