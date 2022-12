Libertad Palomo lamenta que sólo la buscan para interpretar a mujeres trans: "No trabajo de transexual"

La actriz Libertad Palomo reveló el duro motivo por el cual decidió alejarse 17 años de las pantallas y el cine: sólo le ofrecen interpretar papeles de trans.

Así lo dijo Libertad Palomo a los medios, asegurando que las productoras y la gente que hace castings sólo se ha centrado en su proceso de transición y no en sus capacidades como actriz.

“Es que ya nadie me preguntaba de teatro ni de la parte artística y, como yo les dije, aparte de ser mexicana, transexual, soy actriz. Yo no trabajo de transexual, trabajo de actriz”, remarcó.

“Cuando me hablaba la comunidad LGBT, ¡me parecía extraordinario! Yo siempre he sido activista, desde 1997 en Estados Unidos, pero yo pertenezco a la familia es la artística no la familia LGBT”, abundó Libertad Palomo.

Finalmente, la actriz habló acerca de las dificultades de su proceso de transición: “en mi caso ha sido una lucha muy fuerte, muy grande, de muchos lograra esta nueva imagen y etapa en mi vida tenía que ser positiva y bondadosa. Me prometí ser feliz ni lo hice para sufrir”.