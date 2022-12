La actriz Marjorie de Sousa habló de su experiencia como mamá soltera, sin embargo, los usuarios la criticaron por el pleito legal que tiene con Julián Gil, papá de su hijo.

Marjorie de Sousa asistió al programa “La mesa caliente” en Telemundo en done presentó la canción que sacó junto a su pequeño hijo.

En el show las conductoras aprovecharon para pedirle a la actriz que mandara un mensaje a las mamás solteras como ella.

“No hay imposibles en la vida... uno aguanta lo que sea, ahora que soy mamá entendiendo... No importa cuánto te golpeen el alma y cuánto te fracturen las piernas, hasta con fracturas... tú sigues caminando y por él das la vida", comentó Marjorie de Sousa.

Asimismo, Marjorie de Sousa comentó cómo ha llevado la lucha legal contra Julián Gil y señaló que el tiempo dará la verdad y que por ahora ella busca estar en armonía y en paz.

Julián Gil la cuestiona por no dejarlo ver a su hijo

Julián Gil publicó un comentario en las redes sociales de una de las conductoras del programa que compartió un fragmento de la entrevista y el actor explotó contra su ex Marjorie de Sousa.

Aseguró que la entrevista estaba manipulada y señaló que por qué no la cuestionaron sobre cuándo lo dejará entrar a la vida de su pequeño hijo.

"Incongruencia total y si el tiempo se encargará … Que lastima que nadie le pregunta lo más importante… Por que no me deja estar en la vida de Matías …Increíble que todos caigan en sus manipulaciones y entrevistas condicionadas", señaló el actor.

Julián Gil le responde a Marjorie de Sousa Foto: Especial

Usuarios critican a Marjorie de Sousa por mensaje a madres solteras

Los usuarios de Internet no perdonaron a Marjorie de Sousa y le recordaron su pleito legal con Julián Gil.

Los cibernautas acusaron a Marjorie de Sousa de ser “egoísta”, pues acusaron que la actriz ha alejado a Julián Gil del hijo que tienen en común.

“Que mujer más egoísta, nomás piensa en ella, no sabe el daño que le está haciendo a su hijo, el haber separado a su hijo de su padre”, “Horrible lo que hace alejar a su padre de su hijo”, “Has caído fuera de la gracia de much@s. Ojo y no pienso que el Julián Gil haya sido un dulce, algo te habrá hecho para que tengas tanta ira pero al que estás perjudicando es al niño”, “Como se ve la hipocresía, nadie le pregunta que cuando dejara que el niño vea a su papa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.