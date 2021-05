Julián Gil pide a la prensa que "deje vivir" a su ex esposa Marjorie de Sousa

Tal parece ser que Julián Gil ya perdonó a su ex esposa Marjorie de Sousa, quien posee la patria potestad de su hijo Matías, pues arremetió en contra de la prensa y les pidió a los reporteros que ya la dejaran “vivir su vida”.

Así lo aseguró luego de ser abordado por los medios de comunicación, quienes le hicieron preguntas respecto a Marjorie de Sousa, quien desde hace tiempo ya tiene novio y nueva figura paterna para Matías.

''Yo creo que ya las preguntas ya están demás. Creo que ya deberíamos de empezar a cerrar el tema porque ya ni siquiera ustedes saben que preguntar acerca del tema'', dijo Julián Gil.

Por ello le pidió a la prensa que deje a Marjorie de Sousa “vivir”:

''Es tiempo de dejar a Marjorie también que viva, a mi vivir, que el niño crezca y ya cuando haya noticias nuevas ya les iremos diciendo'', sentenció.

Incluso dijo que duda de las capacidades de los reporteros de la fuente, pues dijo que las únicas preguntas que se le hacen del tema son malintencionadas.

“La verdad que se molestan si uno no para… paro y me hacen preguntas también que no tienen ningún tipo de sentido, y después de eso otra pregunta para crear veneno”, lamentó.