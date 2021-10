Julián Gil afirma que Marjorie de Sousa le impide ver a su hijo por "capricho"

Para Julián Gil no todo son proyectos y fotos acaloradas con Lyn May, pues el actor sigue sin poder ver al hijo que engendró con Marjorie de Sousa, su exesposa, a quien acusó de impedirle ver a su vástago por mero “capricho”.

Así lo aseguró Julián Gil a “Ventaneando”, emisión que hizo el recuento y detalló que el actor vio por última vez a su hijo en 2019.

“Es el tema de nunca acabar que hemos hablado muchísimas veces. Hoy en día ¿por qué no puedo ver al niño? ¿Cuál es el problema? Ahora no hay un juez, el niño no está enfermo, está muy bien ¿Cuál es el problema de ver al niño? Eso no se puede”, externó Julián Gil.

“Todo ese proceso (legal) y como estamos en este momento me dio la razón desde el día uno: es un capricho. Es un tema de ego porque lo único que tiene que hacer es llamarme e invitarme a ser parte de la vida del niño", agregó el famoso.

Por este motivo, Julián Gil afirmó que Marjorie de Sousa no tiene la cara para salir a decir los motivos por los que presuntamente no lo deja ver a su hijo.

"Ahora no se habla del tema. Se le pregunta y no se habla. ¿Qué va a hablar, qué va a decir? No tiene cara para decir nada, porque no hay argumento para no dejarme ver al niño", señaló.

Finalmente, Julián Gil aseveró que no sabe que pasará con su hijo en dado caso de que Marjorie de Sousa muriera, quede postrada o le llegue a pasar algo:

“No sé, ni la patria potestad tengo. Si tengo que estar voy a estar… si me dejan estar. Pero es algo que le tienen que preguntar a ella a mí no”, lamentó.

