Christian Chávez confiesa que su mamá lo corrió de la casa tras saber que es gay (VIDEO)

El actor y cantante Christian Chávez, conocido por su personaje de Rebelde, contó cómo fue que le confesó a su familia que es gay.

Christian Chávez ofreció una entrevista a Yordi Rosado y le reveló que cuando tenía cerca de 17 años fue que decidió “salir del closet” con sus papás.

Así le confesó Christian Chávez a sus papás que es gay

Narró que sentó a sus papás para contarles sobre sus preferencias sexuales y que su mamá tuvo una reacción que él no esperaba, pues lo corrió de la casa.

“Mi mamá se puso muy mal. En ese momento mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de Sida, me dijo que dios no me quería así”, contó entre lágrimas el cantante de RBD.

Asimismo, Christian Chávez señaló que su papá también estuvo en shock y que le pidió que “no se le notara” y que tampoco llevara a nadie a su casa, de alguna pareja.

“Me dijo algo que me lastimó con el tiempo, me dijo ‘que no se te note. Aquí no nos traigas a nadie’”, recordó.

“Después lo entendí porque las mamás tienden a culpabilizarse mucho, sobre todo porque ella me protegía mucho y me consentía mucho”, contó Christian Chávez.

El actor recordó que después su mamá le habló a la casa de uno de sus amigos para decirle que volviera y después de eso pasó un proceso de 10 años para que sus papás entendieran sus preferencias sexuales.

Christian Chávez contó que su hermana le comentó que era mejor que no hubiera dicho nada, porque ella ya lo sabía, pero el actor contó que para él “era importante que las personas que más me aman supieran”, dijo.