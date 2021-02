Christian Chávez, exRBD, es acusado de presuntamente contagiar de VIH a un scort

Christian Chávez, exintegrante de RBD, fue denunciado por presuntamente contagiar de VIH a una antigua pareja sexual, así lo reveló este miércoles Abisay Sosa, scort que interpuso la demanda contra el cantante y actor.

“Estuve completamente de acuerdo de hacerlo (tener relaciones sexuales), él era consciente que era portador de una enfermedad, su responsabilidad era habérmelo dicho o simplemente protegerse él y protegerme yo”, dijo el joven de 35 años, en entrevista con el programa Ventaneando.

Abisay Sosa aseguró que fue Marco Kemper, antigua pareja de Christian Chávez, quien lo alertó de que el exRBD era VIH positivo.

“En una ocasión me dice (Marco Kemper), ‘¿cuando tú y Christian estuvieron juntos se cuidaron?, no sé si sabes pero Christian es VIH positivo. Me confesó que era portador, no se cuidaba, no tomaba retrovirales”, contó Sosa.

Abisay Sosa contó que conoció a Christian Chávez en 2006 y volvieron a reencontrarse a través de una aplicación de citas.

AG