Post Malone emociona en el Foro Sol con playera de Peso Pluma y mucho hip hop

Han pasado ya casi siete años desde que Post Malone lanzó su álbum debut “Stoney”, su vida cambió por completo a partir de éste y su popularidad ha ido creciendo con el paso de los años, hasta traerlo a su momento actual como uno de los artistas musicales más seguidos y con un gran número de fans en todo el mundo, incluyendo a México, país al que ya se había tardado en venir a tocar, pero por fin cumplió su deuda con sus fans y podemos decir que la espera realmente valió la pena, pues no sólo cumplió con las expectativas que había generado con su visita, sino que las superó en absoluto.

El martes 5 de septiembre, el Foro Sol de la Ciudad de México recibió al “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour” para la emoción de miles de personas que se dieron cita en el lugar. La velada musical comenzó en punto de las 20:00 hrs con la presentación del rapero mexicano Alemán, invitado de lujo que se encargó de hacer que los presentes entraran en calor con algunos de sus temas más conocidos a lo largo de 30 minutos. El acto abridor concluyó con mucha fuerza y la invitación al público para que vayan a verlo en su próximo concierto, el 15 de octubre en el Pepsi Center.

Post Malone - Circles por primera vez en México 🇲🇽 pic.twitter.com/AT5qct6pMz — Indie 505 (@Indie5051) September 6, 2023

Pasadas las 21:00 horas y con los fans impacientes por ver al músico estadounidense, se apagaron las luces y comenzaron a gritar llamando al rapero. Instrumentos de cuerdas empezaron a sonar y fueron acompañados por una guitarra eléctrica y una batería, de repente apareció entre el humo y las luces la figura de Post Malone con micrófono en mano y usando una playera del cantante mexicano Peso Pluma para abrir con la mejor actitud cantando "Better Now”. La pirotecnia apareció desde temprano y el cantante bailó con actitud desfachatada al ritmo de “Wow”.

"Ciudad de México, vine aquí con una banda llena de amigos para interpretar unas canciones, antes de seguir sólo quiero decir muchas gracias damas y caballeros por recibirme en este hermoso país", agradeció Austin (verdadero nombre del músico) a los asistentes por estar a pesar de la lluvia y los invitó a hacer una fiesta.

En “Zack and Codeine”, se puso un sombrero que le aventaron desde las primeras filas. Expresó que estar tocando ahí esa noche era la cosa más malditamente bonita, tocó la guitarra y a manera de juego debido a lo contento que estaba se puso un vaso de plástico en la cabeza mientras que se dirigía al público: "Yo sólo quiero decir gracias a cada uno por escuchar mi música y por su apoyo".

Post Malone en la CDMX OCESA / Lulu Urdapilleta

El también compositor y sus músicos continuaron con “Hollywood Dreams-Comedown”, “Mourning” y “I Like You (A Happier Song)”, durante la cual Post Malone presumió sus mejores pasos de baile. La banda tocó un interludio musical y el escenario lució espectacular con llamaradas de fuego saliendo del mismo.

Posteriormente, el mismísimo Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, apareció cantando en las pantallas y Malone gritaba con fuerza en los coros de “Take What You Want”, cual vocalista de una banda de metal. "Estoy muy feliz esta noche damas y caballeros", expresó antes de que comenzara “Over Now” y luego el público enloqueció con “Rockstar”, tema al que le siguió el momento acústico de la velada.

Todos en el Foro prendieron las luces y pantallas de sus celulares para moverlos al ritmo “Feeling Whitney”, en la que Post se encontraba solo en el escenario tocando la guitarra y cantando, e invitó a los presentes a cantar con él: "Ciudad de México canten conmigo una vez más". Se bajó a saludar al público en primera fila, eligió a un fan y lo subió al escenario, se abrazaron, el mexicano le dijo "mi inglés no es muy bueno, gracias por venir a México" y recibió un vaso del intérprete para beber del mismo, el afortunado fanático tocó la guitarra acústica en “Stay” y el concierto siguió con "Overdrive".

Ya se divirtieron las Swifties ahora nos toca a los alcohólicos melancólicos #postmalone pic.twitter.com/akNS2oHHkZ — the ghost boy (@lmausan7) August 29, 2023

"Yo escribí esta canción con mi corazón roto", confesó el también productor antes de interpretar “I Fall Apart”. Luego llegaron “Wrapped Around Your Finger”, “Circles” y “Enough Is Enough” con un sonido más inclinado al pop comercial. Antes de seguir, le pasaron una bebida para refrescarse y pidió aplausos para la persona de su staff responsable de pasarle lo que bebe, después le dijo salud al público y cantó “Too Young”, seguida de “White Iverson”.

"Sigan siendo ustedes mismos y hagan lo que quieran hacer, que nadie los detenga, Ciudad de México vivan sus vidas expresándose, los quiero mucho", compartió un conmovido Post Malone para luego interpretar “Congratulations”, abandonó el escenario y tras los gritos de los presentes pidiendo otra canción, regresó con “Sunflower”, parte del soundtrack de la película animada Spider‐Man: Into the Spider‐Verse y el tema que más emoción causó en el público, además de ser el que más cantaron.

Post Malone en la CDMX OCESA / Lulu Urdapilleta

Posty bajó a saludar a algunos fans y regresó al escenario, gran parte del público comenzó a moverse para abandonar el recinto y el final del concierto llegó con “Chemical” en un ambiente de absoluta fiesta, mientras que juegos pirotécnicos salían desde atrás del escenario, el músico tocó la guitarra por última vez para hacer mucho ruido junto a su banda y al concluir se juntó con todos sus músicos en el escenario para abrasarse y hacer juntos una reverencia para agradecer al público por su entrega.

El primer concierto de Post Malone en México dejó claro a sus fans y a quienes no lo eran que la espera por verlo en nuestro país valió la pena, ofreció un gran show y dejó muy contentos a todos los afortunados asistentes.