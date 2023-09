VIDEO | ¡Post Malone ya está en México!; comparte tiempo con fans previo a su concierto

A través de redes sociales circulan videos del rapero estadounidense Post Malone, quien dará un show en el Foro Sol de la Ciudad de México. El músico fue visto llegando a suelo azteca desde el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los videos circulan a través de redes sociales y se puede ver a algunos seguidores del rapero acercándose para pedirle una foto. Asimismo, Post Malone se observa con una actitud amable con su público mexicano.

El rapero llegó a la Ciudad de México con un atuendo a cuadros en color azul y permaneció un bue rato con sus seguidores mientras su transporte llegaba. El show de Post Malone en la capital del país será el 5 de septiembre en la Foro Sol de la Ciudad de México.

Concierto de Post Malone

Se trata de la primera vez que el rapero se presenta en México, por ello es que sus miles de fans esperan con ansias este concierto donde deleitará a los mexicanos con los éxitos Circles, Rockstar, Sunflower, Psycho, y Better Now.

El esperado show será a las 8 de la noche en el mencionado recinto de Ciudad de México y tendrá como artista telonero al reconocido rapero mexicano Alemán.

Post Malone ganó reconocimiento en agosto de 2015, gracias al sencillo debut White Iverson. Más adelante pasó a lanzar Congratulations y Rockstar, que, respectivamente, alcanzaron los números 8 y 1 en el Billboard Hot 100, de los Estados Unidos.

En 2023 se convirtió en el artista con más canciones certificadas como Diamante de la historia por la RIAA, teniendo en su haber 8 canciones con esta certificación las cuales son: White Iverson, Congratulations, I Fall Apart, rockstar, Psycho, Better Now, Sunflower y Circles.

DGC