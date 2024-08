Potro Caballero se convierte en el habitante menos votado en la historia de La Casa de los Famosos

Este domingo, a muchos sorprendió que el eliminado de la semana en La Casa de los Famosos México 2 fuera Potro Caballero. El habitante a pesar de pertenecer al cuarto Tierra, no era del desagrado de todo el público, pues aseguraban que era uno de los pocos que notaba la mala actitud de sus compañeros.

Sin embargo, a partir de su salida, el público comenzó a señalar a Potro Caballero, pues mientras algunos no entendían porqué había salido de La Casa de los Famosos México 2, otros aseguraban que esto se debía a que era un personaje gris y que a la gente "se le olvidó" votar por él.

En ese sentido, destacan que si bien él no se ha ganado el odio del público, por querer que salieran otras personas, al final, el calculo no funcionó y terminó perdiendo el ex integrante de Acapulco Shore. A pesar de todo, el resultó agradó a la audiencia, pues salió un habitante "fuerte" de cuarto Tierra.

más de 35 millones de votos, lastima q no fue ninguno para potro#LaCasaDeLosFamosoMx



pic.twitter.com/4tgXQ8glrx — adri (@kjconnorx) August 12, 2024

¿Nadie votó por Potro Caballero en La Casa de los Famosos México 2?

Al parecer, Mafian TV, el reconocido influencer, asegura tener los votos reales que destaparían la verdad de quién debía salir del programa de telerrealidad, ya que se apostaba primero por la salida de personajes como Sabine Moussier, Sian Chiong e incluso, de Mariana Echeverría.

A través de un directo en sus redes sociales, el famoso compartió los supuestos resultados reales de las votaciones de la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2. Las imágenes revelarían no solo quienes son las celebridades con más apoyo, sino a los que estaban en riesgo de salir.

Potro, el habitante menos votado en la historia de La Casa de los Famosos

De acuerdo con los números que 'filtró' Mafian TV, las personas con más apoyo son Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, con la posibilidad de que Adrián Marcelo también se cuele. Por otro lado, podemos ver que Potro tiene un conteo mucho más bajo que el de sus compañeros.

Potro tendría 18 mil 206 votos, lo cual es nada comparado con los 849 mil 846 votos de Mario Bezares o los 721 mil 969 de Briggitte Bozzo. Sin embargo, la siguiente en la fila para salir habría sido Sabine Moussier, con 90 mil 732 votos. Aunque estos votos solo son del día domingo.

De acuerdo con información de redes sociales, de una cuenta dedicada a La Casa de los Famosos llamada “La Jefa”, Potro sólo obtuvo un 0.08% por ciento de votos. La misma cuenta informó que Karime Pindter habría sido la habitante más votada, con 4 millones de votos a su favor.