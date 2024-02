Premios BAFTA 2024: Ellos son TODOS los ganadores de la premiación

Este domingo 18 de febrero, los premios Bafta 2024 celebraron la entrega de premios que reconocen los mejor del cine, así como las producciones originarias de Reino Unidos que han destacado a través de los meses.

El común denominador en la temporada de premios ha sido la victoria de películas como Oppenheimer y Pobres Criaturas, cintas que han arrasado en los Globos de Oro y Critics Choice, con lo que se han convertido en las dos películas favoritas para ganar en los Premios Oscar. En este sentido, Oppenheimer triunfó con 7 galardones, Pobres Criaturas se llevó 5 y Barbie, una de las cintas favoritas del público, no consiguió ningún premio; esta es la lista completa de los ganadores de los Premios Bafta 2024.

Ganadores de los Premios Bafta 2024

Mejor Película

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleón

The Old Oak

Pobres Criaturas

Oppenheimer (GANADORA)

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

Mejor Película Británica

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleón

The Old Oak

Pobres Criaturas

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

The Zone of Interest (GANADORA)

Wonka

Mejor película animada

El niño y la garza (GANADORA)

Pollitos en fuga: El origen de los nuggets

Elemental

Spiderman: A través del Spider-Verso

Mejor Director

Andrew Haigh- All of Us Strangers

Justine Triet- Anatomy of a Fall

Alexander Payne- The Holdovers

Bradley Cooper- Maestro

Christopher Nolan- Oppenheimer (GANADOR)

Jonathan Glazer- The Zone of Interest

Mejor Actriz

Fantasia Barrino- The Color Purple

Sandra Hüller- Anatomy of a Fall

Carey Mulligan- Maestro

Vivian Oparah- Rye Lane

Margot Robbie- Barbie

Emma Stone- Pobres Criaturas (GANADORA)

Mejor Actor

Bradley Cooper- Maestro

Colman Domingo- Rustin

Paul Giamatti- The Holdovers

Barry Keoghan- Saltburn

Cillian Murphy- Oppenheimer (GANADOR)

Teo Yoo- Past Lives

Cillian Murphy gana Mejor Actor en los Bafta 2024 por Oppenheimer Foto: AP Vianney Le Caer

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt- Oppenheimer

Danielle Brooks- The Color Purple

Claire Foy- All of Us Strangers

Sandra Hüller- The Zone of Interest

Rosamund Pike- Saltburn

Da’ vibe Joy Randolph- The Holdovers (GANADORA)

Mejor Actor de reparto

Robert de Niro- Los asesinos de la Luna

Robert Downey Jr- Oppenheimer (GANADOR)

Jacob Elordi- Saltburn

Ryan Gosling- Barbie

Paul Mescal- All of Us Strangers

Dominic Sessa- The Holdovers

Mejor Score Original

Los asesinos de la Luna

Oppenheimer (GANADORA)

Pobres Criaturas

Saltburn

Spiderman: A través del Spider-Verso

Mejor Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas (GANADORA)

The Zone of Interest

Mejor Guión Original

Justine Triet, Arthur Harari- Anatomy of a Fall (GANADOR)

Greta Gerwig, Noah Baumbach- Barbie

David Hemingson- The Holdovers

Bradley Cooper, Josh Singer- Maestro

Celine Song- Past Lives

Mejor Guión Adaptado

Andre Haigh- All of Us Stranhers

Cord Jefferson- American Fiction (GANADOR)

Christopher Nolan- Oppenheimer

Tony McNarama- Pobre Criaturas

Jonathan Glazer- The Zone of Interest

Mejor Documental

20 days in mariupol (GANADORA)

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Mejor Película de habla no inglesa

20 days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

La sociedad de la nieve

The Zone of Interest (GANADORA)

Mejor Fotografía

Los asesinos de la Luna

Maestro

Oppenheimer (GANADORA)

Pobres Criaturas

The Zone of Interest

Mejor Edición

Anatomy of A Fall

Los asesinos de la Luna

Oppenheimer (GANADORA)

Pobres Criaturas

The Zone of Interest

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas (GANADORA)

Mejor Maquillaje y Peinado

Los asesinos de la Luna

Maestro

Napoléon

Oppenheimer

Pobres Criaturas (GANADORA)

Mejor Sonido

Ferrari

Maestro

Misión Imposible: Sentencia mortal

Oppenheimer

The Zone of Interest (GANADORA)

Mejor Efectos Visuales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión Imposible: Sentencia mortal

Napoleón

Pobres Criaturas (GANADORA)

Mejor casting

All of Us Strangers

Anatomy of A Fall

The Holdovers (GANADORA)

How to Have Sex

Los asesinos de la Luna

Mejor debut de un(a) escritor(a), director(a) o productor(a) británico(a)

Lisa Selbt, Rebecca Llloyd-Evans, Alex Fry

Christopher Sharp

Savanah Leaf, Shirley O´Connor, Medb Riordan (GANADORES)

Molly Manning Walker

Ella Glendining

Mejor cortometraje británico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and lobster (GANADOR)

Such a lovely day

Yellow

Mejor cortometraje animado británico

Crab Day (GANADOR)

Visible Mending

Wild Summon

Premio BAFTA a la estrella emergente

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna- Bruce (GANADORA)

Sophie Wilde