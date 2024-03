Premios Oscar 2024: Así fue la presentación de Ryan Gosling con 'I'm Just Ken' con SLASH

Ryan Gosling no sabía lo que causaría al interpretar en la película de Barbie su canción "I'm just Ken" y definitivamente en sus planes no estaba a formar parte de las presentaciones musicales de los Premios Oscar por ser nominada a mejor canción original de una película; sin embargo, decidió abrazar este hecho y hacerlo de la mejor manera.

El artista apareció entre las butacas de sus compañeros de la cinta Barbie, detrás de Margot Robbie y delante de Billie Eilish, quien no podía contener la risa ante la escena. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Slash apareciera entre el ejercito de Kens y Barbies de cartón con una guitarra para rockear a un lado de Ryan Gosling en la ceremonia de los Premios Oscar.

Slash joins Ryan Gosling during his performance of "I'm Just Ken" at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/fPAFwiCQuI — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Ryan Gosling lució un brillante traje rosa completo bajo luces del mismo tono, con guantes incluidos, así como unos lentes, zapatos y un sombrero negro del cual se despidió rápidamente y su show en la premiación de la Academia de las Artes fue simplemente una locura, puesto que no solo llevó todo un equipo de bailarines, sino que llevó a Slash al escenario principal.

Con los bailarines detrás, Slash tocó su gitarra, mientras Gosling decidió interactuar con el público en los premios, al dejar cantar a Greta Gerwig con Margot Robbie antes de subir tomando de la mano románticamente a uno de los camarografos al escneario, desde donde hizp un épico final con humo detrás bajo las letras "Ken".

¿Quién ganó "Mejor canción original" en los Premios Oscar 2024?

Definitivamente Barbie era la concursante principal en Mejor Canción Original durante los Premios Oscar 2024 y si bien varios señalaban que la canción superior era "I'm Just Ken" de Ryan Gosling, finalmente ganó la emotividad y sentimiento de "What Was I Made For" de Billie Eilish, la cual se ha llevado importantes premios en la temporada, como en los Grammy o los Globos de Oro.