Premios Oscar 2024: Todos los ganadores EN VIVO

Los premios Oscar 2024 se llevan a cabo este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, por los que las celebridades se reunieron para celebrar la noche más importante del cine a nivel mundial.

Las películas favoritas para ganar son Oppenheimer, Pobres Criaturas, las que se disputan el premio a Mejor Película.

Lista de los ganadores de los premios Oscar 2024

Mejor Sonido

La Zona de Interés

Mejor Corto

La maravillosa historia de Henry Sugar

Mejor Fotografía

Hoyte van Hoytema por “Oppenheimer”

Mejor Documental

20 days in Mariupol

Mejor Corto Documental

“The last repair shop“

Mejor Edición

Oppenheimer

Mejores Efectos Visuales

Godzilla Minus One

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Mejor Película Internacional



La Zona de Interés

Mejor Diseño de Vestuario

Pobre criaturas

Mejor Diseño de Producción

Pobres criaturas

Mejor Maquillaje y Peinado

Pobres criaturas

Mejor Guion Adaptado

Ficción Americana

Mejor Guion Original

Anatomía de una caída

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randoph

Mejor Corto Animado

War is over! Inspired by the music of John y Yoko

Mejor Película Animada