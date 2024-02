Premios Oscar 2024: ¿Quiénes van a cantar durante la gala?

Los premios Oscar 2024 está cada día más cerca, motivo por el cual los fans del cine buscan satisfacer todos sus deseos relacionados con el séptimo arte y las cintas nominadas, para convertirse en unos expertos previo a la ceremonia. Por ello, una de las consultas más solicitadas es saber quién va a cantar durante la gala.

Y es que por lo general cada año diversos artistas suelen actuar en los premios Oscar, interpretando las melodías nominadas a Mejor Canción Original y Música Original, pues son temas bellos que se hacen para formar parte de la banda sonora de cintas que se vuelven inmortales.

Este 2024, las nominadas a Mejor Canción Original son:

Nominados a Mejor Canción Original en los Oscar 2024

“The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” – Interpretada por Becky G

“I’m Just Ken” de “Barbie” – Interpretada por Ryan Gosling y Mark Ronson

“It Never Went Away” de “American Symphony” – Interpretada por Jon Batiste



“Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon” – Interpretada por Scott George y los Osage Singers

“What Was I Made For?” de “Barbie” – Interpretada por Billie Eilish y Finneas O’Connell

¿Quién va a cantar en los Oscar 2024?

La 96 edición de los Premios Oscar se van a celebrar el próximo domingo 10 de marzo, desde el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California. La gala iniciará a las 18:00 horas en punto.

Está confirmado que los nominados a la categoría de Mejor Canción Original actuarán durante la ceremonia, y eso incluye a Gosling con la épica “I’m Just Ken”. Esto se venía rumorando desde hace unos meses, pero ya lo confirmó el portal especializado “Variery”.

Y es que previo a la confirmación Ryan Gosling dijo al respecto: "Todavía no me lo han pedido. Quizás sea demasiado arriesgado que yo haga eso. No sé cómo funcionaría, pero estoy abierto a ello”.

Ahora que ya se ha confirmado, seguramente el momento en el que Ryan Gosling cante “I’m Just Ken” será uno de los más virales de los Oscar 2024.