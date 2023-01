Poder Prieto, el movimiento que lucha contra el racismo en las pantallas mexicanas.

Aketzaly Verástegui es una joven actriz guerrerense, quien por su piel morena, ojos café oscuro, pómulos altos, cabello lacio y negro y su forma de hablar, ha sido encasillada en papeles que perpetúan un discurso racista: delincuente, comerciante o trabajadora del hogar.

“He ido a castings que me ven, notan mi rostro o me escuchan hablar y me dicen: ‘tú vas hacia este lado’, la del barrio que trabaja en el mercado o la mujer indígena, no me molestan esos papeles, pero sí te hacen pensar que no puedes hacer más como actriz. Una vez me dijeron que tenía ‘apariencia de india’, que ni me cortara el cabello, que mi nariz, mis ojos, mis labios nomás me iban a dar para eso, pero eso me hace sentir una limitante y no se vale”, comentó a La Razón Aketzaly Verástegui, quien ha actuado en Rosario Tijeras.

A raíz del racismo y estereotipos que prevalecen en filmes, series y telenovelas mexicanas nació en 2021 el colectivo Poder Prieto, integrado por actores y profesionales de diferentes ramas quienes buscan concientizar sobre la discriminación en la industria audiovisual y piden que cada haya una representación digna.

“Queremos que se pueda contar la gran diversidad de las historias de las personas prietas de este país. El problema es que, tanto el cine como la televisión, como el teatro, dependiendo de nuestro color de piel se nos permite contar historias que estén asociadas a la pobreza, a la violencia, a ser víctimas, a ser perpetradores, asaltantes, historias con destinos infaustos, con destinos que entre más lejos estén de la felicidad, mejor. Hay muchas realidades de personas prietas, que nos permiten inspirarnos, imaginarnos futuros distintos”, apuntó en entrevista con este diario Maya Zapata, actriz y presidenta de Poder Prieto.

Aunque actualmente no existe una estadística respecto a las representaciones de las personas morenas o afromexicanas en las pantallas nacionales, es común encontrarnos con estereotipos, un ejemplo es Nuevo Orden, de Michel Franco, que en una escena muestra una reunión de personas con mayor poder adquisitivo que es interrumpida por asaltantes, los actores que interpretan a los primeros son de tez blanca y los otros, morenos.

En nuestra industria nos

ven con malos ojos. Piensan que lo que queremos es protagonizar,

dividir y violentar, no se han dado cuenta de que lo violento

es el racismo y el sistema

que nos divide”



Maya Zapata

Actriz

El estudio más actual es el de Poder Prieto: revisaron 11 películas del 2019 y se percataron que el índice de representación es de seis protagonistas blancos y seis morenos. En dos de las cintas con protagonistas morenos, el personaje se dedica a actividades ilícitas, mientras que en ninguno de los filmes protagonizados por blancos, el personaje delinque.

Aketzaly Verástegui apuntó que es necesario que directores y productores dejen de reflejar historias llenas de arquetipos sobre las personas morenas o de cómo se vive en los barrios del país.

“Para mí la representación digna no es sólo que se hable de nuestras historias, ya sea del pueblo o del barrio, sino que nosotros podamos hablar de lo que somos. Tampoco se trata de romantizar el lugar de donde venimos, pero es hablar de cómo somos quienes habitamos esos lugares, porque vemos producciones, o proyectos en los que se habla del barrio, pero de las cosas malas llevadas al extremo, que somos criminales, nacos, que nos dedicamos a los oficios, cuando no es así”, comentó.

El actor Ianis Guerrero, integrante de Poder Prieto, refirió a este diario que quienes están en la industria, desde actores hasta cineastas y productores deben cuestionar sus maneras de pensar.

“Uno piensa: ‘No soy racista porque yo no discrimino’, sí, pero en tu cotidiano, ¿qué historias estás escribiendo y cómo las estás produciendo?, ¿qué castings estás haciendo?, ¿por qué no puedes concebir que una gran empresaria sea una mujer morena con rasgos indígenas?, ¿por qué en tu imaginación sólo las mujeres empresarias son blancas de Polanco?”, criticó y agregó que hacer visible esta situación ha significado un parteaguas, porque se comienza a hablar de un racismo que estaba normalizado.

Poder Prieto, el movimiento que lucha contra el racismo en las pantallas mexicanas. Foto: Especial

“Que nosotros como actores levantemos la voz resuena porque nos ha tocado, nos ha atravesado esta discriminación en nuestros ambientes de trabajo y nos hemos visto confrontados a estas disyuntivas tan fuertes de decir: ‘¿Qué estoy actuando?, ¿Qué estoy haciendo?, ¿Qué mensaje estoy llevando?’; hemos visto nuestras propias limitantes, porque al final los actores llegamos al final de la fiesta. Los que estuvieron antes fueron directores, guionistas, productores”, señaló.

Sin embargo, para los actores que van comenzando en la industria como Verástegui no es tan fácil rechazar papeles llenos de estereotipos.

“Tenemos que pagar la renta, es entrar a la industria, pero seguirlo cuestionando. No vamos a vivir en una utopía de ‘no, ya no vamos a aceptar esos trabajos porque soy una luchadora’, no, estamos en un mundo capitalista, no podemos renunciar así de fácil”, remarcó Aketzaly Verástegui.

Vivimos siglos de atraso con respecto a esto porque hemos crecido pensando que un color de piel es mejor que otro. Que decirle güero a alguien en la calle es un cumplido,

que hay un color de piel que es educado

Ianis Guerrero, Actor

Este tipo de representación que para algunos pareciera “inofensiva”, para Jumko Ogata, escritora afrojaponesa y pocha originaria de Veracruz, quien ha publicado en diversos medios sobre racismo y racialización, replica representaciones racistas en las pantallas y fomenta la idea de que así es la realidad, lo que provoca actos violentos entre miembros de la sociedad: “Muchos miembros de comunidades indígenas narraron cómo se les humilló a lo largo de su vida diciéndoles que se parecían a la india María, porque, si nos fijamos bien, se trata de la mujer ridícula, tonta, que tiene mucho humor corporal, pero humillante”, explicó a La Razón.

Por ese motivo, para ir generando cambios desde las estructuras, los miembros de Poder Prieto se han reunido con diputados, con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y las plataformas Netflix, Amazon y HBO; sin embargo, hasta ahora sólo se han tenido diálogos encaminados a generar modificaciones, pero nada concreto, pues como lo refiere Maya Zapata, “el racismo es un monstruo de mil cabezas”.

En el barrio hay personas que son de piel más clara y que también pueden ser asaltantes, también pueden tener un negocio, ¿por qué negarnos a ver lo que es?, porque no lo conocen, por eso lo niegan tan fácil

Aketzaly Verástegui, Actriz

“Con Netflix y Amazon son con las que hemos avanzado poco a poco, pero ahí vamos. Eso en términos de plataformas, y en teatro está más complicado porque son muchísimos productores, hicimos una alianza con Marte Calderón, el productor de The Prom, que es una obra que habla sobre la diversidad, pero que le faltaban prietos y entonces ahora él está más dispuesto a cambiar”, resaltó.

En televisión han intentado acercamientos con Televisa y TV Azteca, pero no han tenido respuesta; y en el caso del Imcine uno de los logros es que se están considerando a los afrodescendientes y los pueblos originarios.

A nivel legislativo, Guerrero destacó que podría aplicarse la Ley Federal para Eliminar y Prevenir la Discriminación y otra ruta es la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Cinematografía de la diputada Marisol García, en la cual se plantean producciones libres de estereotipos.

Alguna vez un director muy conmocionado me dijo que lamentaba mucho que yo fuera tan buen actor, pues nunca iba a hacer las grandes obras universales porque ni Chéjov, ni Shakespeare habían escrito para prietos o indios

Alberto Juárez, Actor

“En nuestro país, el 56 por ciento de las 259 películas que fueron producidas en el 2021 se realizaron con fondos público; sin embargo, muchas de las historias que se cuentan no representan a nuestro México profundo: la miel morena y afrodescendiente”, indicó la legisladora cuando presentó su propuesta.

El hecho de que actores como Mabel Cadena y Tenoch Huerta estén protagonizando Black Panther Wakanda Forever, a los integrantes de Poder Prieto los alienta. “Le dije a Tenoch que si lo hubiera visto cuando era una niña de barrio, hubiera dicho: ‘Quiero ser como él’, los niños de barrio, los morros, los de mi pueblo, mis primos, todos van a querer ser como Tenoch, van a poder soñar”, concluyó Verástegui.