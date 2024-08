¡Perturbadora llamada! Esto pasa si te arriesgas y llamas al número telefónico de la película 'Longlegs'

Se te dice mil veces que no lo hagas y pareciera que esas mil veces te dicen "hazlo". ¿Cuántas veces no hemos visto películas de terror en las que nosotros mismos les decimos a los protagonistas que no abran tal puerta o que no respondan el teléfono porque sabemos que les pasará algo?

Ahora, imagina que eres una agente del FBI que está descubriendo pistas para capturar a un asesino serial. Una de esas pistas involucra un número telefónico. Es un número de Oregon, en Estados Unidos. No tienes que llamar. No debes llamar. Te han pedido que no lo hagas, sin embargo, como la agente del FBI que eres, llamas para saber si eso te puede llevar al asesino... Error... No debiste haber llamado...

¿Qué pasa si llamo al número telefónico de la película 'Longlegs'?

"Longlegs" es una película que se estrenará en México el próximo 29 de agosto, la cual ha sido calificada por Rotten Tomatoes como "la más terrorífica del año". Y no lo dudamos por el tipo de hype que está despertando desde antes de estrenarse en nuestro país.

Esta película habla de un asesino serial que será protagonizado por Nicolas Cage, el cual está haciendo todo lo posible por no ser capturado por una agente del FBI. Para la promoción, se han lanzado algunos teasers que podrían significar pistas para que la agente pueda dar con este asesino serial y hacer que pague por todos sus crímenes.

En la película, hay un número telefónico que será fundamental en la trama: 458.666.4355. Te piden que no llames, que no lo marques, que no te involucres con él, sin embargo, haces lo contrario a lo que pedimos siempre los espectadores y ahí vamos, a llamar. O bueno, eso hicimos en La Razón.

El tono de llamada suena una, dos, tres veces... A la tercera, con todos los nervios del mundo, comienzas a escuchar una respiración un poco agitada que en cuestión de segundos comienza más a sollozar... El llanto lo compruebas cuando escuchas la voz de un hombre decirte: "Hola, qué bien te ves hoy. Quiero que nos conozcamos. Te invito a jugar". Y llora, nunca deja de llorar. Un llanto de desesperación y angustia que se traslada a tu piel haciéndola enchinar.

Lo escuchas en español, pero... ¿Qué pasa si marcas el número con la lada de Estados Unidos? Ahí la cosa cambia...

Este es el poster oficial de la película lanzada ya en Estados Unidos. Longlegs.

¡Ya dime qué pasa!

Si llamas al mismo número, pero con la lada de Estados Unidos, es decir, 001.458.666.4355, escucharás al mismo hombre llorando en gringo, cantando de una forma más desesperada el "Happy Birthday To You". Tomando en cuenta que en nuestro equipo en La Razón hubo una persona que hizo este ejercicio a dos días de su cumpleaños, creemos que el algoritmo y la Inteligencia Artificial están consiguiendo un gran éxito en esta manera de hacer promoción para esta película.

Ahora... No sabemos si los mensajes vayan cambiando, eso ya te corresponderá a ti averiguarlo si es que te atreves... No es fácil escuchar el audio, te pedimos tomes tus precauciones...

Nicolas Cage está ante uno de los mejores papeles que ha interpretado en los últimos años. Longlegs.

¿Cuándo se estrena la película 'Longlegs' y qué se dice de ella?

De acuerdo a la crítica de Longlegs, esta película que se estrena en México este 29 de agosto, estamos ante un nuevo clásico del género de terror. La película, de acuerdo a su propia sinopsis, cuenta la historia de una agente del FBI que, en la búsqueda de un asesino en serie, va descubriendo pistas ocultas para resolver el caso.

Además de Nicolas Cage, participan también Alicia Witt, Maika Monroe, Erin Boyes y Blair Underwood. Longlegs es dirigida por Oz Perkins y yo que tú, ya iría checando cuándo y con quién iré a ver esta película que amenaza, como en sus llamadas, a ser una de las más terroríficas del 2024.

