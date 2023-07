Beige flags, las señales que indican que eres una persona 'aburrida' para una cita

Primero fueron las red flags, aquellas que te alertaban sobre los comportamientos peligrosos que pudiera tener alguna persona para contigo: desde comentarios machistas o misóginos, hasta otros más que aluden a violencia física. Luego fuimos con las green flags, comportamientos que te hacían ver que quien los tenía, era una buena persona o un buen partido.

Sin embargo, también se habló en algún momento de las beige flags, un término que se utilizó para aquellas personas que querían tener una nueva relación o querían conocer a nuevas personas, pero que... Bueno, aquí te explicamos un poco más de qué se trata esa tendencia.

Las beige flags son más constantes de lo que podrías creer. Especial

¿Qué son las beige flags?

Las beige flags son aquellas características que no son precisamente catalogadas como buenas o malas que tiene una persona que te hacen pensar en si tener o no una cita con ella. Sus actitudes hacen que te preguntes si quieres o no continuar con una persona.

Muchos incluso los llegan a catalogar como aburridos, puesto que te hablan todo el tiempo de cosas más superficiales que resultan ser lugares comunes. No es bueno ni malo, sólo aburrido.

Ejemplos de beige flags

No llegar puntual a las citas

​Contar chistes malos que sólo tú entiendas

​Alguien que sólo habla de sí mismo

​Cuenta cosas que sólo a él le interesan

¿Identificaste algunas? ¿Tú las aplicas? ¿A ti te las aplican?