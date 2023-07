El macabro caso de Mark Kilroy, el estadounidense secuestrado en México por los 'Narcosatánicos'

Sus restos fueron encontrados en el rancho Santa Elena, en Matamoros, Tamaulipas en la década de los ochenta. Su desaparición llevó a la captura de la líder de una de las células criminales más sanguinarias de aquellos tiempos en México: Sara Aldrete. Mark Kilroy, un joven de 21 años, fue secuestrado en nuestro país y no salió vivo de él.

Su nombre, aunque se mencione poco en el caso de "Los Narcosatánicos" es crucial en la captura no sólo de Sara, sino también del líder de esta organización delictiva: Adolfo de Jesús Constanzo. Sus vacaciones de spring break no terminaron para nada bien.

Primavera de 1989... ¿Quién fue Mark Kilroy?

Mark Kilroy era un estudiante estadounidense de 21 años que junto con unos amigos, vinieron a pasar las vacaciones de Spring Break a México, pero tras una noche de fiesta, los jóvenes cruzaron de nueva cuenta a Estados Unidos aunque con una particularidad: Mark no regresó. De acuerdo a las investigaciones, Mark se quedó en el baño del lugar en el que estaban divirtiéndose y no regresó.

Sus amigos decidieron denunciar la desaparición luego de esperarlo por largo tiempo y no saber nada de él. "Sólo me dijo: no te preocupes Carl, eres mi amigo. Y esas fueron las últimas palabras que me dijo y fue entonces que nos dijimos adiós y cada quien por su lado. Esa fue la última vez que vi a Mark", dijo Carl Routh, un amigo de Mark.

Los padres de Mark viajaron de Houston a Matamoros para ofrecer una recompensa para localizar a su hijo, sin saber que al mismo tiempo se detenía en México a Serafín Hernández, un joven estudiante de Texas Southmost College en Brownsville.

Mark Kilroy fue asesinado por 'Los Narcosatánicos'. Especial

¿Qué tiene que ver Serafín Hernández con Mark Kilroy?

Serafín Hernández fue detenido con otros tres hombres luego de encontrarles droga y aunque no pareciera tener relación con Kilroy, ésta detención era muy estrecha con el caso del estudiante. Serafín confesó que había droga en el rancho Santa Elena y la policía no sabía lo macabro que encontraría ahí.

El 11 de abril de 1989 encontraron 15 cuerpos en este lugar ubicado en Matamoros, Tamaulipas. A las víctimas les habían sacado algunos órganos para preparar unas pócimas que se utilizaban en los rituales de santería que encabezaban Sara Aldrete y Adolfo de Jesús Constanzo. Entre los cuerpos se encontraba el de Mark Kilroy.

En mayo de ese año, Sara Aldrete fue detenida en un operativo que se realizó en un departamento de la Ciudad de México, mientras que Constanzo pidió a uno de sus seguidores que le disparara para evitar ser enjuiciado.

Actualmente, Sara continúa en prisión, mientras que los padres de Mark Kilroy crearon una organización sin fines de lucro para dar becas de dos años a jóvenes de distintos distritos de Estados Unidos que luchan contra las drogas. A través de HBO Max, puedes disfrutar de la docuserie "La Narcosatánica", en donde se habla de todo lo que sucede alrededor de Sara Aldrete y el caso de "Los Narcosatánicos" en México.