Sara Aldrete, 'La Narcosatánica' que protagoniza la docuserie más cruel y real de HBO

Su sentencia rebasó los 600 años de prisión y su nombre se coloca como uno de los más recordados como parte de la cultura popular en México. Hasta la fecha, nadie se explica cómo es que Sara Aldrete, una estudiante de Antropología, decidió convertirse en líder de una célula criminal que no sólo se dedicaba al narcotráfico sino también a quitarle la vida a decenas de personas para realizar rituales relacionados con la santería.

Conocida como "La Narcosatánica", Sara Aldrete y su caso siguen conformando los mitos y las leyendas de los más crueles criminales nacidos en México y su historia será exhibida por HBO Max este 13 de julio, en una docuserie que intentará descifrar las causas por las que esta mujer, recluida actualmente en un penal de Baja California, decidió cambiar su vida de manera repentina.

La docuserie se estrena este 13 de julio en HBO Max. Especial

¿Quién es Sara Aldrete, 'La Narcosatánica'?

Sara Aldrete, conocida como "La Narcosatánica", fue detenida a final de los años ochenta luego de ser relacionada con el grupo criminal "Los Narcosatánicos". Antes de entrar al mundo delictivo, Sara estudiaba Antropología y también fue alumna de la licenciatura en Educación Física en la Universidad de Texas Southmost.

Cuando conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, líder de una secta que practicaba santería, todo cambió. Adolfo la integró a estas prácticas, y posteriormente la llevó por el camino del narcotráfico, un mundo en el que era conocido como "El Brujo", en Matamoros. Ahí, la comenzaron a apodar "La Madrina".

Ambos fueron señalados por asesinar a más de una docena de personas y utilizar sus cuerpos sin vida para ceremonias, sacrificios y rituales presuntamente satánicos. La detención de Sara Aldrete se dio el 6 de mayo de 1989 en la Ciudad de México.

¿Cómo fue su detención?

Los sucesos por los que se le señaló a Sara Aldrete siempre fueron negados por la joven estudiante. Cuando se le detuvo, fue porque Estados Unidos se implicó en la investigación tras el secuestro de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que fue torturado por los narcosatánicos.

Luego de reportarse como desaparecido, Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para encontrar a Kilroy y al localizarlo, encontraron un caldero lleno de restos humanos. Adolfo de Jesús Constanzo fue abatido en un departamento ubicado en la entonces delegación Cuauhtémoc.

La docuserie de 'La Narcosatánica'

“Nuestro compromiso como plataforma con esta historia es mostrar todas las versiones posibles de los hechos. Aquí se verán tres cosas: el rigor periodístico, las evidencias y nuevos datos que no se dieron a conocer en el pasado. No es un tema de redimir a Sara (Aldrete), sino de presentar los hechos recabados y dejar que la gente tome su propia decisión”, externó Claudia Fernández, Gerente Senior de desarrollo de contenido de no ficción de Warner Bros. Discovery, por medio de un comunicado.

'La Narcosatánica' se estrena este 13 de julio a través de las pantallas de HBO Max.