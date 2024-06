¿Quién era y de qué murió la cantante Ángela Bofill?

La música está de luto, pues se dio a conocer la muerte a los 70 años de Ángela Bofill, cantautora cubano-puertorriqueña, conocida por sus éxitos "I Try", "This Time I'll Be Sweeter" y "I'm On Your Side".

De acuerdo con los reportes, Ángela Bofill murió el jueves en la casa de su hija en Vallejo, California, según confirmó su amigo y representante, Rich Engel, a la revista People.

Much peace to Angela Bofill 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/fJFkh86tlI — Brett Eclectic (@BrettEclectic) June 15, 2024

Lamentablemente, no sean revelado hasta ahora la causa de su muerte de la famosa, lo cual ha conmocionado a sus fans.

“En nombre de mi querida amiga Angie, me entristece anunciar su fallecimiento la mañana del 13 de junio”, escribió en sus redes Rich Engel, antes de compartir detalles sobre el funeral y las formas en que los fanáticos pueden rendir homenaje a su legado.

¿Quién era Ángela Bofill?

Ángela Bofill nació el 2 de mayo de 1954, en Nueva York, y era de ascendencia cubano-puertorriqueña. Comenzó su carrera en la década de 1970.

Rápidamente se ganó los corazones de los fans debido a su poderosa voz y su habilidad para mezclar géneros como el jazz, el soul y el R&B.

Sus éxitos, "I Try", "This Time I'll Be Sweeter" y "I'm On Your Side", no solo resonaron en las listas de éxitos, sino que también tocaron los corazones de millones de oyentes en todo el mundo.

Ángela Bofill lanzó varios álbumes aclamados a lo largo de su carrera y colaboró con numerosos artistas destacados.

En los últimos años de su vida, Ángela Bofill enfrentó varios problemas de salud, incluyendo un derrame cerebral que sufrió en 2006 y el cual que afectó su capacidad para cantar y actuar.

Como era de esperarse, sus fans de hueso colorado le han dedicado emotivos mensajes de despedida en redes sociales para celebrar su vida, legado y arte.