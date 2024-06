VIDEO | Pato Levy aseguraba que la muerte de Talina Fernández afectó su salud, 'cuando te rompen el corazón...'

Este lunes se dio a conocer la muerte de Patricio 'Pato' Levy, el hijo menor de Talina Fernández, quién se encargó de cuidar a la reconocida presentadora antes de su muerte hace un año.

En octubre del año pasado, Pato Levy fue internado en un hospital por complicaciones cardíacas y se reveló que tenía una enfermedad en el corazón que persistió hasta su muerte. En ese sentido, se sabe que el comediante falleció por un infarto mientras dormía.

Sin embargo, con la noticia de su muerte indicaron que el último año de Patricio Levy no fue nada sencillo. Al parecer, no solamente enfrentó complicaciones médicas sino una fuerte depresión tras la muerte de Talina Fernández, así como problemas económicos, lo cual lo llevó a él y a su hermano, Coco, a vender las pertenencias de su madre.

Falleció Patricio “Pato” Levy hijo de nuestra querida Talina Fernández. Descanse en paz. pic.twitter.com/CaqpYWHY9Y — Jorge Zamitiz (@zamitiz_jorge) June 10, 2024

Pato Levy confiesa que la muerte de su madre le afectó

"Me da trsiteza conmigo. Tengo apenas 53 años y ya necesito oxígeno", se sinceraba Pato Levy, pues indicaba las dificultades por la arritmia en el corazón lo habían llevado a "envejecer 10 años en dos días". En este sentido, le cuestionaron al famoso si creía que la muerte de su madre había tenido algo que ver con su enfermedad,

Sobre ello, declaró "mucha gente me dijo que cuando te rompen el corazón [...] se me muere mi jefecita santa, que eramos mancuerna ella y yo y al mes me detectan este rollo que me está afectando todo mi cuerpo... y pues quien sabe", indicó.

Levy incluso señaló que le llegó a pedir a su madre que le ayudara a sanar. "Todos los días le digo 'mamita, dame tu bendición, mamita, ayudame'... Todas las broncas que traemos", aseguró, con un semblante de tristeza.

Pato Levy tuvo que vender varias pertenencias de su madre para sostenerse

Pato Levy realizó junto con su hermano Coco varias ventas de diversos artículos que pertenecieron alguna vez a Talina Fernández. Asegura en este sentido que si bien logaron vender varios artículos, siempre había más e incluso indicó que a los fanáticos de 'La Dama del Buen Decir', solían regalarle un par de artículos extra.

A pesar de la precaria situación, en redes sociales no faltaban los malos comentarios, ante lo que Pato señalaba que buscaba "no engancharse", no sin antes señalar, "¿crees que no me estoy quedando con las cosas que me importan de mi mamá?".

En aquellos momentos, recordaba a su madre, quien le decía "si no tienes nada bueno que decir, no digas nada". En este sentido, no cabe duda que Pato Levy tuvo presente la memoria de su madre, Talina Fernández, hasta el día de su muerte.