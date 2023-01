Reality Busca a nueva leyenda del freestyle

Veinte jóvenes combaten con sus mejores rimas y flow para convertirse en el próximo rey del freestyle en el reality show El heredero: la dinastía del freestyle, el primer programa en su tipo que muestra como nunca lo que se vive antes, durante y después de una batalla en la tarima.

El programa tiene como mentores a cinco estrellas: Aczino, Jaze, Skone, Dtoke y Kaiser, cada uno a cargo de un grupo de mujeres y hombres provenientes de México, Chile, Perú, Argentina y España, quienes buscan ser el heredero del trono. Para lograrlo tendrán que librar desafiantes batallas para no ser eliminados.

“Creemos que el formato, a diferencia de otras competencias, muestra un poco lo previo a la batalla, lo posterior. Tener un mentor que esté guiando a los competidores es algo que nunca se vio; conocer la historia de los chicos más allá de cuando inicia o termina una batalla, saber de dónde vienen, qué es lo que pretenden, cómo llega cada uno a este lugar, creo que es lo que hace que esto se vuelva mágico, que transmita emociones que otro tipo de competencias no hacen”, compartió, en un junket de prensa, Dtoke, considerado una leyenda del freestyle en Argentina.

Aczino, rapero mexicano quien hoy es un referente en la escena, resaltó que tener un reality show dedicado a este subgénero del rap en una plataforma como Disney, demuestra que el movimiento está más fuerte que nunca.

“Es el resultado de todo este trabajo realizado por los freestylers, los host, los productores dedicados a hacer beats para batallas. Ya es una industria que tiene personalidad propia y creo que esto es una prueba de lo consolidado que está el movimiento, al tener un espacio en una plataforma como Disney”, resaltó.

En lo anterior coincidió Dtoke, quien apuntó que han sido muchos años de ir picando piedra y de abrir puertas. “En un inicio no había industria, ni patrocinadoras, promotores ni eventos, fuimos un poco partícipes de impulsar el movimiento varios referentes, no sólo los que estamos como mentores acá, hay otros colegas, compañeros y amigos que han dedicado mucho tiempo de sus vidas, no sólo a desarrollarse como artista cada uno, sino apoyar el movimiento, seguir impulsando para arriba, creo que por esos motivos hoy se vive el presente que se vive”, aseveró.

Para El heredero: la dinastía del freestyle, que el próximo viernes llega a la pantalla de Star+, cada mentor eligió a jóvenes dispuestos a luchar por consagrarse como ganador. En el caso de Aczino, hizo la selección a partir de diversas batallas y torneos que se realizan en el país.

“El proceso de selección no fue tan presencial, de ir a los lugares a escuchar a los chicos, afortunadamente en las redes sociales ya tenemos oportunidad de tener acceso, hay muchos torneos de la calle en los que me basé para escoger a mis muchachos, traté de elegir gente que ya tuviera un poquito de experiencia, en el tema de controlar sus emociones, porque este reality es demasiado emocional”, explicó el intérprete de “Eternamente”.

Como las emociones jugarán un papel fundamental durante la competencia, cada mentor apoyará o tratará de ver los puntos fuertes y débiles de los integrantes de su clan para que conforme van pasando las batallas puedan ir destacando.

“Es saber sobre qué emoción trabajar, si es conveniente hacerlo enojar antes de salir a competir o tocarle la fibra más sensible, tratar de tranquilizarlo o de levantarle las revoluciones, es una cuestión de irlos perfilando, mostrarles por dónde pueden sacar su mejor potencial, marcarles puntos altos que a lo mejor no tienen en cuenta y no los saben, cómo atacar los puntos bajos del rival”, apuntó Dtoke.

Para las votaciones, explicaron Dtoke y Aczino, acordaron un pacto de caballeros en el cual establecieron siempre elegir al mejor competidor y no votar por estrategia, pues se trata de encontrar a la próxima estrella.

“A la hora de votar estamos buscando al heredero, al mejor, entonces no entra dentro de ninguna posibilidad que votemos en contra de alguien que hizo un trabajo mejor que otro para que salga; la estrategia es dónde meto a uno o a otro miembro de mi clan”, concluyó Dtoke.