¿Recibiste un correo? Ticketmaster envía mail a sus usuarios para avisar de hackeo en su plataforma

La boletera Ticketmaster está en medio del escándalo nuevamente y es que los usuarios de Internet reportaron que la empresa les envió un correo electrónico para avisarles del hackeo que sufrió su plataforma.

En redes sociales circula el texto que viene en el mail, en el que Ticketmaster da una explicación de que fue lo que pasó y ahí explica que los datos de sus usuarios quedaron expuestos del 2 de abril al 18 de mayo de 2024,

“Hasta la fecha, de acuerdo con nuestra investigación, se determinó que la actividad no autorizada ocurrió entre el 2 de abril de 2024 y el 18 de mayo de 2024. Cabe señalar que desde que iniciamos nuestra investigación no hemos observado ninguna otra actividad no autorizada en la base de datos”, explicó la boletera.

Mail que recibieron los usuarios de Ticketmaster Foto: Especial

Asimismo, lamentó que se halla presentado esta falla de seguridad en la que “la información personal pudo estar involucrada. Para nosotros la protección de la información y el aviso a nuestros clientes de cualquier situación de riesgo son sumamente importantes”, se lee en el mensaje.

Los usuarios de redes sociales compartieron el mail y externaron su preocupación sobre los datos que quedaron expuestos en la plataforma de la boletera para espectáculos.

Aunque en un inicio los usuarios creyeron que era un mail falso, en su cuenta de servicio al cliente, Ticketmaster confirmó que se trató de un incidente que ocurrió en su plataforma, ya que respondió mensajes de los fans que estaban preocupados por la situación.

“Hola fan, este incidente afectó a una base de datos alojada en la nube por un proveedor se servicios externo. Su cuenta de Ticketmaster, incluyendo sus boletos, permanecen seguros”, se lee en el mensaje.

Por el momento no se han presentado más incidencias, pero los fans no dudaron en reaccionar con divertidos memes.