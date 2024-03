Red Solo publica alarmante mensaje; fans temen que atente contra su vida

El influencer y tiktoker Red Solo causa preocupación entre los usuarios de Internet, luego de que publicó un alarmante mensaje en el que se despide de su familia y amigos, por lo que sus fans temen que atente contra su vida.

En su cuenta de X (Twitter), Red Solo escribió el siguiente mensaje: “Con esto me despido de todxs. Toda mi vida he lidiado con sentimiento de auto-desprecio y depresión, así como la pregunta de si soy realmente una mala persona, pero en los últimos meses han ido escalando de tal forma que ya no solo es la duda, sino que me queda bien y en claro que sí lo soy”, escribió el influencer al inicio de su mensaje.

“He mentido, engañado y lo que es peor, lastimado a gente que me ofreció su amistad y afecto, y por mis propios demonios y tomar la salida fácil en las pedas y el exceso para lidiarlos, he lastimado a gente buena, mientras que miles de personas me ven como alguien ‘bueno y noble’, que defiende causas dignas de defender pero que no se merece ser considerado parte de ello”, continuó el mensaje del tiktoker.

Mensaje de Red Solo Foto: X

Concluyó su preocupante texto diciendo que “me siento tanto satisfecho de haber logrado aunque sea una corta lista de logros y sueños, así como también indigno de ellos. A mis amigxs les agradezco el apoyo que me dieron, antes, durante y después. A mi familia, más que agradecer les pido una enorme disculpa”.

Fans piden ir a la casa de Red Solo para verificar que este bien

Los usuarios de Internet están muy preocupados por el estado de salud mental de Red Solo, por lo que varios fans y hasta otros creadores de contenido pidieron ir a la casa del tiktoker para verificar que esté bien.

“Amigos y familiares de @theRedSolo_ ¿alguien sabe su dirección? Si es así por favor necesitamos contactarlo de manera inmediata. No contesta el teléfono y no sabemos dónde estás”, señaló el tiktoker de Historia para tontos.

Cualquier info por favor mándenme mensaje al DM en Instagram. — HistoriaParaTontos (@HistoriaPTontos) March 25, 2024

“Red, no vayas a hacer una barbaridad, por favor, no estás solo”, “Alguien vaya a su casa”, “Red por favor contesta, no estás solo”, “Por favor, eres sumamente valioso e importante. Estamos aquí para apoyarte”, “Red por favor, responde los comentarios, haz acto de presencia por favor, dinos si estás bien”, fueron algunos de los comentarios de los fans del tiktoker.

Comentarios en apoyo a Red Solo Foto: Especial

Revelan que Red Solo está bien

El Tiktoker conocido como Historia para tontos publicó una actualización de lo que pasó con Red Solo y aseguró que el influencer se encuentra bien y está tranquilo.

"Amigos, Red está bien. Gracias a todos por compartir y preocuparse", escribió el creador de contenido en X.