“El regional mexicano es algo sublime cuando se hace bien”

El cantautor de música regional mexicana Joss Favela dio a conocer los pormenores de su show en el Lunario del Auditorio Nacional, recinto donde se presentará por primera vez el próximo 2 de septiembre, como parte de la promoción de su más reciente álbum, Aclarando la mente.

En conferencia de prensa, el cantautor originario de Caitime, Sinaloa, adelantó que el concierto en el Lunario será más íntimo, muy diferente a las presentaciones que ha llevado a cabo en espectáculos como jaripeos, donde se ha visto acompañado de bandas y fuegos artificiales.

“Para mí es algo nuevo, diferente, estoy pensando en un show donde se junte el autor con el cantante y donde pueda cantar canciones que no sean necesariamente de cajón. También estoy seguro que me van a pedir canciones que no son las clásicas, y bueno, eso es el Lunario, creo que es un momento súper íntimo, es una bohemia”, resaltó.

Favela se mostró emocionado con su debut en el Lunario y reconoció que “es algo bien bonito”, porque se trata de un recinto muy importante en la carrera de artistas que escuchaba a inicios de su carrera. Además, lo consideró mítico y como una antesala del Auditorio Nacional.

“Lo quiero disfrutar y saborear despacito, no estoy pensando en qué sigue o en a dónde me va a llevar; quiero vivirlo, son muchos años de mi vida invertidos en esto que amo y es un momento bien bonito, es como un premiecito”, resaltó.

Al ser cuestionado sobre si contará con invitados musicales en una noche tan especial en su carrera, el cantautor sinaloense admitió que sí tiene la intención, pero no se atrevió a dar más detalles, ya que “a veces a los artistas les salen compromisos de último momento y esto es de amigos, es una presentación donde si vienen es porque hay una estima y una amistad, entonces prefiero que sea una sorpresa”.

Sin embargo, resaltó que al ser un artista que es buscado a través de redes sociales por personas que quieren dedicarse a cantar o a la composición, lanzó una convocatoria para que uno de sus fans se suba a cantar con él ese día. El próximo 2 de agosto se darán a conocer los tres finalistas y, posteriormente, el público elegirá al ganador.

“Me habría gustado que en algún momento me hubieran dado chance de subirme a cantar, en el Lunario pues más. Entonces lo hicimos, estamos por seleccionar a los tres finalistas y ya luego la gente va a decidir quién se sube (al escenario). Yo nada más voy a poner esa plataforma a disposición de un talento nuevo que quiera ser escuchado”, explicó.

Sobre el reto de presentar en el escenario canciones concedidas a artistas como Julión Álvarez, Noel Torres, Gerardo Ortiz, Los Recoditos o Alejandro Fernández, señaló que no se le hace difícil, porque esto le da la oportunidad de contar un poco sobre cómo nació cada tema, lo cual también tiene mucho valor.

“La gente aprecia conocer los detalles de la rola. De eso se trata, de escuchar la canción lo más apegado a como es, tengo que ser muy honesto, hay cantantes que llevan las canciones a otro nivel, pero yo ofrezco otra cosa, estoy ofreciendo la esencia de la rola. Yo soy ese momento en que la canción se desnuda”, externó.

Los shows de Joss Favela se viven de manera muy diferente. El cantautor baila sobre el escenario, no hay un orden rígido en la lista de temas, todo es sorpresa. Del otro lado la gente grita y piden alguna canción interpretada previamente. Y el sinaloense la vuelve a cantar.

“El regional mexicano se presta para muchas cosas. Es un género muy bonito, es vivir la experiencia de ‘cuál quiere escuchar usted’, porque es una bohemia, tiene una magia bien especial”, destacó.

Joss Favela no desaprovechó para deshacerse en elogios en torno al regional mexicano y consideró que en los últimos años ha tenido un desarrollo muy fuerte, de tal forma que hay exponentes a nivel mundial.

“Es la música que yo amo, aunque no estuviera viviendo el momento tan hermoso que vive hoy en el mundo, es la música que yo haría porque no me veo haciendo otra. No creo que haya una música en la actualidad que pueda tener esa esencia. Es la música que mejor hace uso del lenguaje español en este momento. El regional mexicano es algo sublime cuando se hace bien”, concluyó.