¡Regresan los conciertos de boybands surcoreanas a México con 2Z TuZi!

La boyband surcoreana, 2Z o también conocida como TuZi, dará un concierto en la Ciudad de México el próximo 19 de junio en el Auditorio Blackberry, así lo dio a conocer la banda y Ninshi Conciertos en redes sociales. Esto marca el regreso de los conciertos de K-Pop/K-Rock a tierras mexicanas.

Su nombre contiene varios significados: Hasta la "Z"; la última letra que hace alusión a la conexión entre los miembros y los fans, también representa el corazón fuerte para llegar hasta el final; llegar al final de tus sueños luego de trabajar por ellos; y el significado en coreano que significa "espíritu luchador".

Venta de boletos disponible en todos los puntos de Ticketmaster México y taquillas del Auditorio BB el 14 de Febrero de 2022 en punto de medio día. pic.twitter.com/mgthPFgolw — Academia Ninshi (@Acaninshi) January 27, 2022

El grupo está integrado por cinco miembros, Zunon (Vocalista, Tecladista, Percusión), Bum Jun (Líder y Baterista), Ho Jin (Vocalista), Ji Seob (Guitarrista) y Jung Hyun (Bajista). Ellos debutaron el 14 de enero de 2020 con su mini álbum "We Tuzi", pero ya cuentan con una fanbase bastante grande.

Su éxito se debe a que no se limitan a un género musical en específico, sus temas van desde covers hasta canciones originales mezclando hip-hop, R&B, pop y rock. También han formado parte del OST de dramas como "Behind Cut" y "The Tasty Florida".

La venta de boletos VIP y GENERAL estará disponible en todos los puntos de Ticketmaster México ( Mixup, Liverpool, Ghandi, Office Depot, etc ), en línea en www.ticketmaster.com.mx y taquillas del Auditorio Blackberry (sin cargos por el servicio) a partir del día 14 de Febrero de 2022 a medio día.

Costos:

$1,890MXN Photo VIP (Incluye entrada anticipada, zona vip delimitada por valla y foto con el artista )

$1,890MXN Hi Touch VIP (Incluye entrada anticipada, zona vip delimitada por valla y hi touch con el artista )

$690MXN General