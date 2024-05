Remind GNP apela al recuerdo y la nostalgia

El festival Remind GNP apela a los recuerdos y a la nostalgia con un cartel integrado por The Jacksons, Buena Vista All Stars y Aterciopelados, quienes con sus éxitos esperan que los asistentes hagan un viaje musical varias décadas atrás.

“Los éxitos de The Jackson se han escuchado durante varias generaciones, siguen sonando en las fiestas; también UB40 con ‘Red Red Wine’ y ‘Can’t help Falling in Love’, son canciones que continúan viviendo; los de Buena Vista All Stars son atemporales, se llena el escenario de ritmo y sabor”, dijo a La Razón Santiago Saracho, director de comunicación del festival que este año estrena nueva sede en el Hipódromo de las Américas, después de haberse realizado en el Parque Bicentenario en 2023.

El encuentro, que este año reunirá a más de 40 artistas en escena, mantiene la esencia de ofrecer una tarde de recuerdos del pasado, aderezada con lo mejor de la mixología y la gastronomía, que son parte importante del festival. Este 2024 la oferta estará a cargo de Arca Tierra, Café de Nadie, Los Milaquesos, Los Originales del Beis, Bussifame y Maizajo, por mencionar algunos.

“Nuestra audiencia es de todo el mundo, se vive un ambiente muy familiar porque encuentras a personas de todas las edades que quieren bailar y recordar lo que es de su época y compartirlo con sus seres queridos. El ADN del Remind es el recuerdo, remontarnos a épocas pasadas”, resaltó Santiago Saracho.

Justo, como es una experiencia familiar, fue que decidieron cambiar de sede al Hipódromo de las Américas, donde los asistentes podrán bailar éxitos de la agrupación cubana Buena Vista All Stars, como “Chan Chan”, “Quizás, Quizás”, “Candela” y “Dos Gardenias”. Además de cantar los temas emblemáticos de la banda colombiana Aterciopelados: “Bolero falaz”, “Maligno”, “Rompecabezas” y “Florecita rockera”, entre otros más.