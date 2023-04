Con éxitos de Revisiting Creedence, Kool & The Gang, La Gusana Ciega y Beto Cuevas, el festival Remind GNP ofreció un viaje de nostalgia a los 16 mil 483 asistentes que se dieron cita en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

El retroceso hacia décadas atrás se vivió desde la decoración alrededor de los dos escenarios, pues había una instalación con televisiones y radios antiguos, estéreos y un Mario Bros., donde las personas aprovecharon para tomarse fotos.

Beto Cuevas cantó “Aquí”. Fotos: Carlos Mora

Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega. Foto: Carlos Mora

El recuerdo de añoradas épocas comenzó con Los Señores en el escenario principal, banda integrada por Marcello, miembro también de Moderato, José Areán, director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Bon y Elohín. Calentaron motores con una dosis de blues de la mano de los temas “Cenizas” y una versión de “Botella envenenada”, los cuales pusieron a cantar al público que comenzaba a llegar al festival casi a las dos de la tarde del sábado pasado.

Después de Los Señores, la tarima recibió a La Gusana Ciega, que convocó a un nutrido número de fans. La agrupación liderada por Daniel Gutiérrez optó por iniciar su show con una canción de su más reciente material discográfico 1021, “Dulce y amargo”.

Sin embargo, como se trataba de recordar los viejos tiempos, la banda incluyó en su espectáculo temas como “No puedo verte”, que hizo bailar a sus fanáticos; “Tornasol” y “1987”, esta última rola para rememorar aquellos tiempos sin celulares.

Remind GNP ofrece un viaje de nostalgia musical Foto: Carlos Mora

Los fans de la agrupación disfrutaron y cantaron a todo pulmón varios éxitos del emblemático álbum Jaibol, entre éstos, “Vivir así, es morir de amor” y “Hey!”. Hubo espacio para “San Miguel”, de Monarca; y “Vuelve a querer”, de su último disco.

Con esa buena batería de rock, La Gusana Ciega celebró el privilegio de tener la oportunidad de estar de nuevo en un escenario y ver a los ojos a sus seguidores. El cierre del espectáculo tenía que ser épico y por eso, Daniel se despojó de su corbata y saco, entre gritos de sus fans que le pedían que se desvistiera, para interpretar “Yes Sir, I Can Boogie”.

Con esta última canción, el vocalista deleitó con sensuales pasos y hasta con el célebre baile muy al estilo de Michael Jackson, provocando los gritos eufóricos de sus seguidoras.

La tarde-noche en el Remind GNP, que convocó a familias enteras, entre infantes, adolescentes, adultos y ancianos, se disfrutó con música de Beto Cuevas, exintegrante de La Ley, quien inició su espectáculo con “Fuera de mí” para seguir con “Vuelvo”.

El concierto finalizó con dos canciones esperadas por sus fans, “Mentira” y “Aquí”, que corearon a todo pulmón sus seguidores.

Después, el momento de mayor gozo y espíritu festivo estuvo a cargo de Gipsy Kings, que con sus guitarras y al grito de olé, trajo alegría entre chicos y grandes que se movieron al ritmo de “Baila Me”, “Bem, Bem, Maria” y “Djobi, djoba”.

Remind GNP ofrece un viaje de nostalgia musical Foto: Carlos Mora

La agrupación, que colaboró con C. Tangana en “Ingobernable”, cerró su majestuosa presentación con “Bamboleo” y “Volare”, que todos los asistentes bailaron.

En el segundo escenario, antes del show principal de Kool & The Gang, Los Teen Tops brindaron una inyección de rocanrol sesentero con canciones como “Anoche no dormí”, “Mi suegra llegó”, “Presumida”, “El rock de la cárcel”, “Popotitos” y “Confidente de secundaria”, ideales para contonear las caderas.

El baile y gozo continuó con Kool & The Gang, que dio una cátedra musical con éxitos como “Get Down On It”, “Fresh”, “Ladies Night” y “Celebration”, acompañadas de proyecciones de películas y videojuegos donde han sonado sus canciones como Tiempos violentos y Hombres de negro.

Ya casi al cierre del evento, a las diez de la noche, Revisiting Creedence llenó de nostalgia la tarima principal con temas como “Susie Q”, “Green River”, “Lookin’ Out My Back Door” y “Have You Ever Seen The Rain?”. Con esta agrupación los asistentes culminaron las más de 10 horas de música y viaje al pasado.