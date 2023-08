Reportan que el actor Sergio Corona está hospitalizado tras sufrir un infarto

El actor Sergio Corona está hospitalizado, luego de sufrir un infarto, así se dio a conocer a través de las redes sociales.

Según la información que circula en redes el actor sufrió el infarto al rededor de la segunda quincena del mes de Julio y se encuentra estable y tratando de estar lo más tranquilo posible.

Reportan que Sergio Corona está hospitalizado Foto: Especial

En el programa de Fórmula Espectacular, el periodista Joel O'Farrili informó que Sergio Corona ingresó a un hospital privado.

"Me dicen que don Sergio se encontraba en su casa, le vino el infarto, fue hospitalizado en una institución privada, me dicen que no fue en estos hospitales donde tradicionalmente van los actores de la ANDA, porque ya no hay servicio", señaló.

Asimismo, indicó que el histrión de “Como dice el dicho” se está recuperando y no solo recibe llamadas en su teléfono fijo de gente cercana.

"En este momento él se encuentra tratando de estar lo más tranquilo posible, su teléfono móvil lo tiene apagado y en el teléfono fijo únicamente recibe llamadas de personas contadas con el fin de que se encuentre lo más tranquilo posible", indicó.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información de la familia para que aclare cómo se encuentra de salud el primer actor.