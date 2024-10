Resurge incómodo video de Demi Moore besando a un joven actor en 1982

El caso de Sean 'Diddy' Combs ha causado que en redes sociales, los Internautas indaguen en los rincones de la web para encontrar a otras celebridades que han llegado a tener actitudes extrañas. Por ello, ha resurgido ahora una polémica donde Demi Moore está involucrada.

A pesar de que por años mantuvo un perfil relativamente bajo, Demi Moore recientemente protagonizó La Sustancia junto a Margaret Qualley y ahora, ha resurgido información que las nuevas generaciones desconocían respecto a la actriz americana.

De este modo, la famosa de une a la larga lista de personajes de Hollywood que han sido expuestos por motivos relacionados con casos de abuso, hostigamiento y más, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Kanye West y Beyoncé.

Como ven el chisme de puff daddy? Acá algunos caídos… #PuffDaddy pic.twitter.com/gMd0kE5uJz — all we need is love (@nikitaqueer) October 5, 2024

te puede interesar Filtran turbia FOTO de Maluma jovencito en una fiesta de Puff Daddy con Justin Bieber ¿Le hizo algo?

La polémica foto de Demi Moore en la que besa a un menor de edad

Fue a través de TikTok que rápidamente se viralizó el nombre de Demi Moore, aunque esto no fue por la actuación en La Sustancia, sino por un dato que ha generado incomodidad entre el público en la red social.

La foto se hizo viral por primera vez en el 2012, cuando el polémico caso de Jeffrey Epstein tomó a Hollywood por asalto, al relacionarse a diversos artistas con el magnate, quien tentaba a la prostitución a menores de edad.

La foto es de 1982 y en ese entonces, la mujer tenía 19 años. Ella se encontraba en una celebración y habían algunos menores, como Philip Tanzini, quien en ese momento tenía 15 años.

Al parecer, a la actriz 'se le subieron las copas' y besó en repetidas ocasiones al actor cuatro años menor que ella, quien en ese entonces, era menor de edad mientras ella era adulta. La imagen toma relevancia cada que surge algún caso de abuso infantil en Hollywood.

En el video, podemos ver que ambos conversan cuando ella se acerca y lo besa en los labios en repetidas ocasiones mientras suena 'Somewhere over the rainbow'. Incluso al final, podemos ver que la mujer lo besa en dos ocasiones más y luce bastante emocionada por ello.

"Demi está cometiendo un delito y esto es y era entonces también considerado como abuso sexual infantil", "las cosas eran diferentes en los 80 cuando se trataba de una mujer hacia un niño, era bien visto y aceptado" y "es preocupante cómo la gente ignora problemas serios y lo llama suerte", son algunos mensajes.

Usuarios en redes sociales se muestran asqueados por esas imágenes y no comprenden como en aquel momento, a la industria de Hollywood no se le condenaba por ese tipo de acciones, las cuales hoy en día serían consideradas como abuso infantil.