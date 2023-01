Retratan a mujeres fuertes dentro y fuera del ring

La serie “Contra las cuerdas”, que aborda la historia de una exreclusa que busca recuperar el amor de su hija, muestra a mujeres fuertes que dentro y fuera del ring se la tienen que “rifar” para lograr lo que se proponen, coinciden en entrevista con La Razón Caraly Sánchez, María Balam y Cuauhtli Jiménez, quienes forman parte del elenco.

La producción sigue la vida de Ángela (Caraly Sánchez), quien al salir de la cárcel se encuentra con una realidad lejana a la que se esperaba, su hija no quiere saber nada de ella y tiene una mejor relación con su padre (Cuautli Jiménez) y la novia de éste Dulce Caramelo (Scarlet Gruber). Su entorno también le resulta hostil, pues todos dudan de ella y de su inocencia. Para ganar de nuevo la confianza de su pequeña decide convertirse en luchadora y ser una especie de antiheroína.

“Algo que me identifica y con el que conecto mucho con Ángela es que es cara dura corazón de pollo, yo también soy esa mujer, ves este rostro y dices ‘me va a pegar’, pero en realidad soy un osito cariñosito ya cuando me conocen, he crecido con este estigma, creo que a ella se le juzga por caradura, por haber salido de la cárcel. Está en una constante búsqueda de aprobación”, compartió Caraly Sánchez.

Es en el enlonado donde su personaje encuentra la manera de liberarse y demostrar todo lo que está dispuesta a hacer para reinsertarse en la sociedad. Crea un alter ego llamado Novia Negra.

“Si todo mundo la juzga desde este lugar, qué mejor que ponte una máscara, súbete al ring y como nos lo dijo Big Mami: ‘sé todo lo que allá abajo no puedes ser’, entonces eso siempre busqué representar, me parece que es el propósito de Novia Negra al ser este alter ego que adopta Ángela”, explicó Sánchez.

En ese camino será muy importante el acompañamiento de sus amigas, quienes también se convertirán en luchadoras para apoyar a Ángela y de paso ir redescubriéndose y librando sus propias luchas.

“Aquí somos las damas de horror, el equipo de las rudas, es cómo partir de nuestros dolores, carencias, inseguridades, también nos fortalecemos a través de la lucha libre, de reconocer nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro poder, y la unión, porque si bien todas están ayudando a Ángela a recuperar su vida, recuperar el amor de su hija, ellas también están descubriendo cosas a través de la lucha libre, y esto es muy hermoso, porque en entonces vemos historias de mujeres reales, transformándose en mujeres fuertes, empoderadas”, resaltó María Balam, quien da vida a Malena.

Cuauhtli Jiménez destacó que, “Contra las cuerdas”, que se estrena este 25 de enero en Netflix, además de mostrar a mujeres diversas, en el caso de Lalo, se deja de lado el estereotipo del hombre rudo para ver a un padre sensible.

“En general es un tipo bien intencionado, pero resulta ser bastante injusto con Ángela, pero después acepta que se equivocó y dice vamos a darle otra oportunidad. Es un personaje que creo que es diferente a los que me había tocado interpretar antes, que era el tipo rudo, malo y aquí más bien es un tipo sensible, que escucha a su hija, en ese sentido fue bonito encontrar ese matiz”, explicó.

Un rudo entrenamiento

Para que Carely Sánchez y María Balam pudieran ponerse una máscara de luchadora y subirse a un cuadrilátero, junto con el resto de sus compañeras, tuvieron entre dos meses y medio y tres meses de preparación. Un entrenamiento que les cambió la vida y su manera de pensar.

“El proceso de entrenamiento fue tan desgastante como maravilloso fue un aprendizaje total, no sólo representó un crecimiento a nivel físico sino también emocional, de cambio de mentalidad increíble, tengo una admiración y un respeto que no me cabe en el pecho ni me alcanzan las palabras para todas las personas, sobre todo las mujeres, que se atreven a pisar un ring”, externó Sánchez.

Para María Balam implicó un antes y un después, porque también se enfrentaron a sus propios miedos y fortalezas.

“Necesitas mucha fortaleza interior y exterior, interna porque con la serie de acrobacias que hacen, caídas, saltos, tirarse de la tercera cuerda, todas esas proezas que realizan estas mujeres, no puedes dudar, tienes que estar muy fortalecido y también físicamente, porque de repente al hacer las planchas y los registros cómo nos costó trabajo físicamente porque terminábamos muy adoloridas”, comentó.

Las actrices fueron entrenadas por luchadores profesionales como Lady Apache, Profesor Skayde y Norman Smiley, quienes les enseñaron todo lo relacionado con este deporte que es parte de la cultura nacional y que ahora llevan a la pantalla de Netflix para darla a conocer al mundo. Al tiempo que se muestra parte de la identidad de Iztapalapa.