Reúnen lo más emblemático de la cultura Geek en México

“Lo padre de La Mole es que es una convención de fans para fans”, resalta en entrevista con La Razón Jorge Hermosillo, director de operaciones y vocero del encuentro de cómics más importante de México, que del 15 al 17 de marzo celebra una edición más de hacer de la cultura geek una forma de vida.

“Muchas otras convenciones sólo se enfocan en el lado de los negocios y, claro que lo es, pero no nos gusta dejar de lado el geek que somos, porque lo somos. Por eso estamos aquí y hemos logrado incorporar nuestra vida personal a la vía laboral”, compartió Jorge Hermosillo.

¿Cómo percibes el mercado del coleccionismo en México?

Ha sido un camino bastante largo, tanto para los fans como para los coleccionistas. En los viejos tiempos, ser un ñoño o un nerd significaba tener que ocultarlo, incluso en las convenciones. Recuerdo que en aquellos eventos llegaban a reunirse unas diez mil a quince mil personas en los años noventa. Ahora me ha tocado presenciar el crecimiento, la explosión del fan como un motor tan importante. En La Mole, tenemos una expectativa de entre 35 y 40 mil personas por convención. También, regresar de la pandemia fue un proceso bastante duro y arduo. Pero creo que realmente todos necesitamos este regreso a las actividades. Es increíble ver cómo las familias se están adaptando para encontrar intereses comunes dentro de sus aficiones. La Mole es un espacio que reúne todas estas diferentes opciones de fanatismo y gustos, algo que nos llena de orgullo.

En tus palabras, ¿qué es imperdible para esta edición?

La Mole en su totalidad. Estoy muy consciente de que en un solo día no se puede recorrer todo lo que ofrece La Mole. Mi sugerencia es que, si nunca han ido, visiten el sitio web, donde encontrarán todas las áreas con los invitados que asistirán y toda la información necesaria. Si el interés de alguien es el doblaje, vamos a tener una gran cantidad de actores de doblaje listos para conocer a los fans. Para aquellos interesados en el cómic, el art toy o la ilustración, contamos con más de 150 mesas de artistas donde encontrarán no sólo talento internacional, sino también talento nacional destacado en grandes compañías y otras no tan grandes. También hay ilustradores independientes con un trabajo increíble, así como creadores de art toys y escritores. Contamos con talento internacional como Anthony Daniels, Taz Skylar, Ivanna Sakhno, Lou Ferrigno, y buscamos tener talento que sea atractivo para diferentes generaciones. Obviamente, Anthony Daniels es sinónimo de Star Wars, para los más jóvenes estará Ivanna Sakhno, y también el icónico Lou Ferrigno, quien interpretó a Hulk en la serie de los años 70 y 80.

¿Qué te han comentado los talentos internacionales sobre el fandom mexicano?

Siempre les ha encantado el calor del público. Recuerdo a un artista de cómic que me dijo una vez: “Estoy impresionado, porque nunca en mi vida de artista había abrazado a tanta gente como lo he hecho aquí. La gente es muy afectuosa y cálida, es increíble”. Me ha tocado ver a actores que llevan bolsas y bolsas de regalos y que sólo preguntan: “¿Crees que podré llevar esto en el avión?”. Son cosas que se me quedan grabadas.

Sin duda, ir a La Mole es entrar en un mundo lleno de nostalgia.

Sí, justo las marcas buscan explotar todo lo relacionado con la nostalgia. Por ejemplo, hablemos de Las Tortugas Ninja. Es una franquicia que este año cumple 40 años, y creo que ni los creadores imaginaban que tendría tanto impacto en la cultura pop. Siempre se revitaliza de alguna manera. Es una franquicia que nunca envejece y siempre se renueva de alguna forma. Pero también está esa necesidad de mantener su esencia retro. A nivel personal, me ha tocado vivirlo. Por ejemplo, mis figuras de niño se perdieron. Entonces, cuando puedo, trato de buscar alguna figura vintage. Hay propiedades que nunca dejarán de estar presentes mientras haya un público.

También le dan cabida a la lucha libre mexicana.

No creo que haya manera de hablar de cultura pop en México sin tener en cuenta la lucha libre mexicana. Históricamente, la lucha libre se adoptó en México gracias a luchadores extranjeros y aquí formó una identidad muy propia. Más bien cambió y ganó popularidad no sólo en Estados Unidos, sino también en Japón. Realmente, el pináculo de los luchadores enmascarados se gestó aquí, y luego se expandió a muchos otros lugares. Antes de la masificación de personajes como Batman, Superman o Spider-Man, el luchador era el icono pop. Ver las películas de El Santo o Blue Demon era como ver a nuestros propios superhéroes. Obviamente, siendo un evento que busca reunir lo más emblemático de la cultura pop, tenía todo el sentido incluir la lucha.

¿Sobre la reciente muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, harán algún homenaje?

Se están planeando varias cosas en homenaje al sensei Toriyama. Toda muerte tiene un impacto, pero la muerte de alguien de la talla de Akira Toriyama se multiplica a muchos niveles diferentes, ya que no era sólo un creador, sino que estuvo involucrado en muchas producciones de Dragon Ball. Creo que es una figura fundamental no sólo en Japón, sino también en México y Latinoamérica, y sentó bases muy importantes para la evolución de la cultura del fan mexicano. A muchas generaciones nos tocó ver el estreno del primer Dragon Ball, esperando ansiosos después de la escuela. Entonces, el impacto cultural de Dragon Ball es algo que me gusta llamar “subcultura”. Generó un gusto por el anime o el manga, definitivamente marcando un antes y un después, no sólo en Japón, sino también en México y Latinoamérica.