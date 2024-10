La reveladora canción viral de J. Cole sobre los crímenes de Puff Daddy y Beyoncé

El caso de Puff Daddy ha desatado una serie de teorías conspirativas sobre la industria del entretenimiento y ha hecho que muchos se cuestionen sobre las muertes de grandes artistas en el mundo de la música, como el asesinato de Tupac Shakur o la muerte de Michael Jackson.

Esto ya que se reveló que Sean 'Diddy' Combs mantenía un estatus no solo por sus grandes fiestas, sino por su gran influencia en el mundo de la música, pues tenía la capacidad de apagar la carrera de cualquiera y claro, si es así, muchos han pensado que incluso pueden haber muertes en las manos del famoso.

El rapero está encarcelado desde el pasado 16 de septiembre y las acusaciones sobre él se han convertido en una avalancha de información, donde es importante discernir los hechos de las teorías y de los inventos que surgen en redes sociales.

La olla que se está por destapar con el caso de Puff Daddy y sus fiestas donde en complicidad con otros famosos de Hollywood, drogaban, abusaban y prostituían a menores y a otros famosos es gigante. Es otro caso Epstein esto... pic.twitter.com/cf8iCrLR8k — →MANU← (@manucocor) October 1, 2024

te puede interesar El extraño VIDEO de Will Smith besando a su hijo que ha reaparecido con el caso de Puff Daddy

La canción que revelaría los crímenes de P Diddy

En TikTok, se ha viralizado un audio que sería sobre el caso de P Diddy todo a raíz de una teoría conspirativa de la plataforma. El tema se llama 'She Knows' de J. Cole y muchos aseguran que el título hace referencia a Sean Combs y Beyoncé (su apellido es Knowles).

Recordemos que Beyoncé ha sido asociada al tema de Puff Daddy, pues ella tenía una relación cercana con el magnate, así como su esposo. Muchos consideran que los famosos eran muy conscientes de lo que pasaba en las fiestas, ya que eran asistentes frecuentes a las fiestas de las celebridades.

Sin embargo, lo más fuerte de todo es una parte de la letra, donde J. Cole hace referencia a las muertes de Aaliyah, Left Eye y Michael Jackson, nombres que aseguran fueron elegidos para el tema por una supuesta vinculación a Diddy.

Todo se hace más turbio cuando ves que Beyoncé, P Diddy y Jay Z nacieron todos un día 4, mientras que Aaliyah, Left Eye y Michael Jackson, murieron un día 25 en diferentes años. Aseguran que las raperas eran una amenaza para la cantante de 'Love on Top', mientras que El rey del Pop se había metido en problemas por interponerse con la élite.

Si bien todo son conjeturas, en Estados Unidos se eliminó la canción después de que los últimos días surgiera esta fuerte teoría que ponía en cuestionamiento a Beyoncé y a Sean Combs.

Esta es la letra que levantó sospechas sobre si Sean Combs estaba involucrado en la muerte de los artistas:

She knows

She knows (ayy)

(Bad things happen to the people you love)

(And you find yourself praying up to heaven above)

(But honestly, I've never had much sympathy)

('Cause those bad things, I always saw them coming for me)

(I'm gonna run, run away) oh, I (run, run away, run away), oh, I-I-I

(Run away and never come back) well, alright

(I'm gonna run, run away) oh, I (run, run away, run away), oh, I-I-I

(Show 'em that your color is black) well, alright



[...]



Niggas say: Turn up, hoes say: Turn up

Only bad thing 'bout a star is they burn up

Niggas say: Turn up, hoes say: Turn up

Only bad thing 'bout a star is they burn up

Rest in peace to Aaliyah

Rest in peace to Left Eye (Left Eye)

Michael Jackson, I'll see ya

Just as soon as I die (I die)