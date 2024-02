Fans critican 'Sin querer queriendo', la bioserie de Chespirito: 'a nadie le interesa ya el Chavo'

Max Latinoamérica acaba de sacar las primeras imágenes oficiales de “Sin querer queriendo” la bioserie de Chespirito, pero en vez de generar emoción y alegría entre el público, los fans están destrozando a la plataforma de streaming por hacer un producto que ellos consideran como irrelevante y que absolutamente a nadie le interesa.

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma que hasta hace unos días se llamaba HBO Max compartió las primeras imágenes de “Sin querer queriendo”, en las cuales destaca la caracterización del actor Pablo Cruz, quien dará vida a Roberto Gómez Bolaños, mejor recordado por ser el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado.

“¿Les suena la frase: Sin querer queriendo? Pues les tengo noticias. Así se llamará la bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, que ya está en grabaciones. Pablo Cruz será quien le de vida al protagonista. Manita ✋ si te emocionó la noticia”, fue el mensaje con el cual Max dio a conocer las fotos en las que se ven al actor Pablo Cruz disfrazado como el Chavo del 8 y como el comediante esposo de Florinda Meza.

¿Va a salir cuando Florinda Meza se echó a toda la vecindad? Nomás le falto la Chilindrina y la Bruja del 71 https://t.co/8XsTdGPUvv — m i s t e r . X (@salchipulps) February 29, 2024

“Necesito darle más mugre a LATAM” https://t.co/y6G2oRx5B6 pic.twitter.com/FJo0IVlnXx — BEAR And His Toys (@bearandhistoys) February 29, 2024

Lejos de celebrar las imágenes de la producción, los fans mexicanos criticaron la existencia de la serie dedicada a contar la vida de Roberto Bolaños, pues aseguraron que a nadie le interesa conocer la vida del polémico comediante, que el “Chavo del 8” es una serie que ya a nadie le interesa y que los descendientes del famoso deberían de hacer algo mejor con el legado de su padre en vez de intentar exprimirlo.

“Guácala, a nadie en México le gusta el Chavo”, “Cosas que no necesitamos!”, “Lalo España se hubiera visto mejor en la interpretación”, “Solo los sudacas esperan esa serie”, “Yo la veré por morbo y porque sé que lo pondrán casi como un santo ya que no contarán todo sobre la vida de ese señor”, “Los familiares de Chespirito no se saben la de chambear” y “no mames, qué asco”, comentaron.